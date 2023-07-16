妹子泳衣穿反「僅肩帶擋住奶頭」！　男老師看到驚喊1句糗翻

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

天氣越來越熱，除了開冷氣之外，也有人會去游泳消暑。一名女網友透露，最近就突然想起小時候游泳時鬧出的笑話。當時她的連身泳衣前後都是圓領，只有高低些微差異，結果她不小心穿反，但因為年紀小沒有意識到，直到走出去，男老師才發現她穿反了，驚喊「妳穿錯邊了」，讓她當場嚇傻。

原PO在Dcard發文表示，最近因為天氣太熱就跑去游泳，也突然想起小時候游泳時的糗事。當時小二的老師帶他們一起去游泳，她帶了一件連身泳衣，但前後都是圓領，唯一的不同是後面的領子挖得比較深，她穿上時有發現些微不對勁，「兩條線就是剛好擋住奶頭，旁邊全露出來」，可是因為當時年紀還小，胸部還沒有發育，所以沒想太多就直接走出去了。

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▲原PO小時候把泳衣穿反，泳裝照為示意圖。（圖／翻攝自Dcard）



沒想到老師一看隨即驚喊「妳泳衣穿錯邊了」，讓她當場羞愧地想跳進水裡，也急忙衝進更衣室將泳衣換回正面。原本以為將泳衣換回來就沒事了，結果回學校後，老師又再次提起這件事情，讓她崩潰直喊「真的有夠蠢！」

不少人看到後紛紛笑說，「現在不要穿反就好」、「抱歉那個示意圖我笑出來，希望這事沒有成為妳的陰影」、「我在喝水耶…不要這樣，太好笑了」、「幸好我只有泳褲穿反」、「我真的要發瘋，原PO到底為什麼這麼可愛，那個示意圖真的超好笑」。

也有網友指出，「看完想說妳會不會是我朋友哈哈哈，當時小五我朋友泳衣跟妳一樣款式，然後也是穿反，下水前都沒人發現，後來我潛入水裡才看到她兩顆露在外面，泳衣的肩帶卡在兩顆的旁邊，我整個嚇到馬上叫她去重穿」。