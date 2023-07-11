奈良「世界文化遺產」古寺遭刻字！　加拿大17歲少年恐移送檢方

▲日本奈良「世界文化遺產」唐招提寺。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

隨著全球旅遊復甦，世界各大景點擠滿了來自各國的遊客，但卻不時出現失格旅人。一名來自加拿大的17歲高中生，竟然在日本奈良「世界文化遺產」唐招提寺的木作建築上，用指甲刻上自己的名字，寺方也立刻報警處理，若犯罪行為屬實，恐被移送檢方處理。

根據CNN、BBC報導，來自加拿大的17歲少年7日下午在唐招提寺的木作柱子上，用指甲刻上了自己的名字「朱利安」（Julian），目擊全程的日本旅客出聲阻止後，立刻通知寺廟人員，寺方也隨即報警處理。

唐招提寺是西元754年建造，是朝赴日的著名僧人「鑑真和尚」所建立的寺院，如此珍貴的歷史建築，在1998年和奈良東大寺、興福寺和春日大社一起以「古都奈良文化財」的名義，列入聯合國世界文化遺產。

▲日本奈良「世界文化遺產」唐招提寺。（圖／CFP）



日本警方表示，這名少年在8日被帶回警局訊問，「男孩承認了自己的行為，並表示不是故意傷害日本文化。」警方提到，目前少年和他的父母待在一起，而事件發生時，他的父母也在身邊。

寺方人員指出，警方將繼續針對此事進行調查，若發現少年確實違反《文化財產保護法》，就會移交檢方處理，而少年目前不會被拘留。依照日本法律規定，任何破壞重要文化財產的人，可能面臨最高5年監禁或30萬日圓罰款。

此事件發生後，奈良寺方也立刻在現場豎立起日文和英文告示，希望能藉此提醒旅客；唐招提寺執事長石田太一表示，過去幾乎完全依賴參拜者的良知，但為了避免今後發生類似事件，將會對此嚴肅以待，以喚起更多遊客的注意。