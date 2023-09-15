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星野集團將把「奈良百年監獄」打造成高級飯店　創下日本首例

▲▼日本全國首例 奈良百年監獄將成高級旅館。（圖／翻攝自舊奈良監獄官網）

▲日本星野集團宣布，要將「奈良百年監獄」改造成高級旅館。（圖／翻攝自舊奈良監獄官網）

文／中央社

日本星野集團14日宣布將日本的國家重要文化財「舊奈良監獄」改造成高級旅館，計畫經過耐震補強工程後，在2026年春天開業，這是日本國內監獄被改造成高級旅館的首例。

日本「每日新聞」報導，星野集團規劃48間客房，計畫將數間單人牢房整建為單間客房，也正在研擬於園區內設置說明「舊奈良監獄」歷史的博物館。

星野集團取得政府的特許權經營「舊奈良監獄」，而「舊奈良監獄」的所有權仍屬於日本政府。

位於奈良市的「舊奈良監獄」1908年建成，是明治政府規劃的五大監獄之一，外牆由紅磚打造而成，因建築設計及歷史價值受到高度評價，2017年被指定為日本國家重要文化財。

「舊奈良監獄」的五棟牢房以獄警執勤處為中心呈放射狀，以便當年獄警監視受刑人，過去長年被當作少年監獄使用，但因為建築變得陳舊等原因於2017年關閉。

這間旅館原定於2021年開張，但因為改造計畫及協議經營相關事項等，導致開業時間延期。

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