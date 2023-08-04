日本東大寺建物遭惡搞　大門遭人指腹用力按出「貓形狀壓痕」

▲日本東大寺建物遭人按出貓形壓痕。（圖／翻攝自推特）
中央社
日本奈良市知名觀光景點東大寺內的一處建物大門上，被人發現留有形狀像一隻貓的壓痕，由於東大寺被指定為國家重要文化財，當地警方認為惡搞行為涉嫌違法，已展開調查。
奈良・ #東大寺 の境内にある、国の重要文化財の建物の扉に、猫のような動物の形をした傷がつけられているのが見つかりました。— NHK奈良放送局 (@nhk_nara) August 3, 2023
警察は、文化財保護法違反の疑いで捜査を進めることにしています。https://t.co/m7DHh2VV1G pic.twitter.com/cbSPdqMkNi
日本關西電視台與朝日新聞報導，3日上午6時左右，有參拜客在東大寺二月堂參籠所的木製「食堂」大門上，發現形狀像是一隻動物的壓痕，隨後通報東大寺職員進行確認，警方在上午9時20分左右獲報到場。
警方表示，這個壓痕長度約43公分、寬度約30公分，位於距地面高度約140公分到180公分的位置。
整扇門是接近黑色的深褐色，這個動物圖案的顏色則是稍淺一些，感覺像是有人用指腹在門上用力按壓形成。動物頭上有尖尖的耳朵，像是一隻貓。
二月堂參籠所建於鎌倉時代晚期，是舉行俗稱「取水」的傳統活動「修二會」的場所，在1906年被指定為國家文化財。警方認為在二月堂參籠所食堂門上造成傷痕，已涉嫌違反文化財保護法，正進行詳細調查。
讀者迴響