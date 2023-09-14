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全台5家捷運公司結盟「簽署合作備忘錄」　聯手打造宜居城市

▲▼ 五家捷運公司簽署合作備忘錄，聯手打造宜居城市 。（圖／新北捷運公司提供）

▲五家捷運公司簽署合作備忘錄，聯手打造宜居城市 。（圖／新北捷運公司提供）

記者戴上容／新北報導

全台軌道正陸續興建中，全台五家捷運公司共同組成「捷運聯盟Metro Taiwan」後，14日更進一步簽署合作備忘錄，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及台中市黃崇典秘書長等市府代表見證，合作備忘錄主要內容為三大面向，分別為優化人才導入、共同研發及技術交流、建立聯合採購機制，共同開發維修備品，降低購置成本，對合作寄予厚望。

現場記者會與會者包括了新北市長侯友宜，台北市蔣萬安市長、桃園市張善政市長、台中市黃崇典秘書長、新北捷運公司林祐賢董事長、吳國濟總經理、台北捷運公司黃清信總經理、桃園捷運公司沈志藏董事長、台中捷運公司葉進財總經理、高雄捷運公司程子箴副總經理，台北市交通局公運處紀勝源副處長、新北市交通局鍾鳴時局長、台中市交通局江俊良副局長等，一同為台灣五家捷運公司的合作完成歷史性的見證。

新北市長侯友宜表示，新北市從淡海輕軌開始推動國車國造，安坑輕軌採用國產化設備比例已達四42％，新北還有多條軌道建設興建規劃中，期待國產化比例持續增加，帶動軌道產業發展。

侯友宜說，目前五都捷運營運路線共13條，路線總長約二九三公里，興建及規劃中的三十條路線總長達三四九公里，合計有四十三條路線超過六百公里的規模，將擴大民眾生活圈，促進捷運沿線繁榮；隨著綠色運具路網逐步規劃，期盼兼顧環境永續及城市發展，透過捷運串聯不同城市，帶動整體經濟並翻轉城市風貌。

▲▼ 五家捷運公司簽署合作備忘錄，聯手打造宜居城市 。（圖／新北捷運公司提供）

台北市長蔣萬安指出，台北捷運木柵線自民國八十五年三月通車，迄今已超過廿七年，北市目前經營五條捷運線、總長一三一公里，服務超過一二八億人次，更在英國雜誌《Time Out》的全球五十座城市公共運輸系統評比為第八名，勝過紐約、倫敦、巴黎、上海、阿姆斯特丹等國際大城市。他也期許五捷聯盟結合五都力量，跨都交流人才經驗，提供民眾更貼心便利的乘車服務。

桃園市長張善政說，交通路網及軌道大眾運輸是不可或缺的重要建設，相關知識經驗的傳承十分寶貴，隨著城市捷運路網蓬勃發展，專業人才的需求將爆炸性成長。桃園捷運致力培育軌道建設人才及智慧軌道相關計畫，期藉本次簽署合作備忘錄，讓共好能量再加乘。

台中市秘書長黃崇典表示，台中市捷運建設願景，將打造四通八達的捷運路網，完善台中大眾運輸系統，期待透過五捷聯盟合作交流知識經驗，優化中部地區軌道運輸建設及服務。

新北捷運公司表示，這次五捷聯盟簽署合作備忘錄針對三大面向達成共識，包括優化人才導入，培育軌道專業人才；共同研發、交流技術，強化專業知能，精進營運品質；建立聯合採購機制，共同開發維修備品，降低購置成本。

▲▼ 五家捷運公司簽署合作備忘錄，聯手打造宜居城市 。（圖／新北捷運公司提供）

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