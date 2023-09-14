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社會 社會焦點 保障人權

煞到百貨正妹櫃姐！怪男8度徘徊還應徵同事　丟千元求認識下場曝

▲▼黑絲襪短裙。（圖／記者趙于婷攝）

▲蔡姓男子想認識櫃姐，明知對方不想認識他仍繼續騷擾，挨告被處拘役30日。（資料照，非當事人／記者趙于婷攝）

記者郭玗潔／台北報導

台北蔡姓男子到百貨公司購物時，被一名櫃姐美貌煞到，上前搭訕要電話被拒後，又打電話到百貨公司求職，希望能和櫃姐當同事也遭拒，最後竟丟1000元到櫃姐桌上表示「要認識」，儘管他因行為詭異常被保全請走，蔡男仍繼續到櫃位旁盯梢，讓櫃姐不堪其擾，連上廁所都能看到蔡男在周遭徘徊，只能報警處理。士林地院審理，依蔡男犯跟蹤騷擾罪，處拘役30日，可易科罰金3萬元，全案還可上訴。

判決指出，蔡男偶然在百貨公司看到櫃姐小花(化名)，覺得她身材高挑就像模特兒一樣，心生愛慕。從去年10月起，至少8度到她櫃位周邊徘徊、用眼神緊盯，還以希望貨到通知為由，向櫃姐要電話，被拒後又打電話給百貨公司詢問櫃姐私人聯絡方式，也遭拒絕。

今年1月14日蔡男又如往常來櫃位閒逛求認識，小花見狀說要報警，蔡男就拿出1000元丟到桌上，小花問他要幹嘛，蔡男回「要認識啊」，聽到小花又說要報警，他才趕忙跑走。過沒幾天，蔡男又繼續在櫃位徘徊，被保全趕走後仍在附近閒晃，小花上廁所時還在附近撞見蔡男，內心感到很害怕，於是報警處理。

蔡男在審理時表示，因經過剛好看到小花想認識，1000元是想要跟她交朋友，但對方不想認識他。他有打2次電話到百貨公司，第1次打電話是問能不能和小花一起工作，第2次是詢問小花有無意願認識，沒有騷擾的意思。

法官認為，蔡男因為迷戀、追求等因素，漠視小花已明確拒絕，竟長時間、高頻率的做出讓小花感到害怕、不安的行為，騷擾犯行明確，審酌他在家中公司上班、未婚等情況，依跟蹤騷擾罪，處拘役30日，可易科罰金3萬元，全案還可上訴。

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