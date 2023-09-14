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訂飯店房間住幾樓最好？　前CIA探員曝「這3層」最安全

▲旅館,飯店,住宿,雙人床,蜜月,度假村房間示意圖。（圖／CFP）

▲前CIA探員分享飯店住宿安全秘訣。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

前美國中央情報局（CIA）探員特蕾西（Tracy Walder）分享在外住宿的自保秘訣，她直言「最安全的樓層是3樓到6樓」」，因為面對入侵者或緊急狀況時，這幾個樓層的高度「進可攻退可守」。

特蕾西解釋，3樓至6樓距離大廳夠近，對於緊急逃生而言相當便利，但又與1樓保持一定距離，比較闖入或者爬上來。一旦她回到房間，就會立刻把門上鎖，甚至放置門擋，作為額外安全措施。

▲▼前CIA探員分享住宿秘訣。（圖／翻攝instagram@theunexpectedspy）

▲前CIA探員分享自保秘訣。（圖／翻攝instagram@theunexpectedspy）

特蕾西從不向私人業者預訂住宿，她認為「信任一個你不認識的人，並且待在他們的房子裡」，簡直是極其危險的行為，即使住宿網站上有很多優良評價，「你也不知道是誰寫了這些評論。」

事實上，特蕾西還在計畫旅行時，就會研究目的地是否有恐怖主義威脅，並在相關app進行設定，遇到緊急狀況時，向緊急連絡人發送位置訊息。她還會在行李箱放入蘋果Air Tag，確保家人知道自己的行程。

特蕾西坦言，她在一次機密的海外任務感到非常不安全後，才在旅行中加入這些安全措施，「顯然，我不能說得非常具體，因為它仍是機密。」

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