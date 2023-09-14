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UFO墜毀後院！兄弟聲稱「在家目睹300cm外星人」　親畫長相曝光

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國拉斯維加斯肯莫爾（Kenmore）一家人今年稍早打911報案，聲稱有UFO墜毀家中後院，還目睹2名高達3公尺的外星人，一度引發廣大關注。他們過去為避免被嘲笑而隱瞞身分，近日終於出面受訪，甚至畫出他們看見的外星人，小兒子約書亞也深信，「我看見不是來自地球的東西」。

《每日郵報》報導，肯莫爾家大兒子安吉爾（Angel）6月8日在YouTube上傳影片，開頭強調「這不是陰謀論，我不是為了影響力或名聲才編出這個故事」，聲稱他和弟弟5月1日聽見有東西從空中墜落，再來是一道閃光，接著就感覺有物體撞擊地面，伴隨一聲巨響，撞擊力道讓他感覺彷彿「靈魂出竅」。

當晚有一名員警的隨身密錄器捕捉到一道綠光畫過天空，肯莫爾家鄰居的門鈴攝影機也捕捉到呼呼聲響及巨大爆炸聲，證實安吉爾的說法。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 肯莫爾一家4口聲稱看見外星人，警方密錄器也捕捉到一道詭異綠光。（圖／翻攝自YouTube）

安吉爾查看後院時外面霧濛濛的，還聽見周圍傳來「成千上萬道腳步聲」，等到視野恢復清晰後可看出一個又高又瘦的生物，身高在8至10英尺（244至304公分）之間，令他嚇得驚慌失措，後來為了拿他的工具箱，和約書亞一起到後院，便看見外星人。

當時16歲的安吉爾當場嚇呆，「就像睡眠癱瘓症（俗稱鬼壓床）一樣」，看見對方有一雙奇怪的腳，一張很大的臉和眼睛，嘴巴也很大，呼吸聲很響亮，且肉眼可見他的胃在蠕動，令安吉爾嚇得逃進屋裡報警。

安吉爾的YT影片3個月內累積近百萬觀看，他在廣為流傳的報案電話中則向調度員說道，「有個8英尺高的人……有一雙大眼睛，正在看我們。我發誓我不是在開玩笑。」員警趕到後進到後院，可見地上出現一個完美的圓圈。

這家人最近接受Inside Edition訪問，仍堅稱他們確實看見外星人，不久後還看見一輛掛著政府車牌的黑色休旅車。報案電話被公開後，有許多陌生人想來圍觀他們家後院，甚至硬爬圍欄，只好聘請律師對非法入侵者採取行動。

他們在訪問中也描繪記憶中外星人的模樣，安吉爾稱外星人身旁有一顆光球，站立時一條腿彎曲；弟弟鮑比（Bobby）畫出的外星人眼睛很大，耳朵就像天線，牙齒很明顯，且似乎沒有鼻子。

不過，專門揭露虛假陰謀論的作家維斯特（Mick West）認為，很有可能只是一隻浣熊或土狼坐在他們家圍欄上。

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