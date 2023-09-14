快訊／控黑人性騷被告妨害名譽　大牙低調出庭：謝謝大家關心

記者劉昌松／台北報導

黑人(陳建州)遭大牙(周宜霈)公開指控性騷，陳建州主動控告大牙加重誹謗，台北地檢署上月首度傳喚陳建州出庭應訊，當時他在大雨中鞠躬說「謝謝、辛苦了」，檢察官14日傳喚大牙出庭，庭訊約半小時結束後，大牙在律師、助理陪同下，從法院通道離開，面對記者採訪，僅說：「謝謝大家關心，稍後會在臉書跟大家一一解釋。」全案目前仍以他字案偵辦中。

▲大牙周宜霈被北檢檢察官傳喚出庭。（圖／記者劉昌松攝）

黑人在6月間接連遭藝人大牙、郭源元等人指控性騷擾，其中首爆料的大牙6月間點名「當時的老闆陳先生」，在2012年與拍攝團隊前往香港拍攝節目時，晚上在飯店強行進入她的房間，持續開玩笑稱「鬆一下」，大牙發文表示，當時她驚覺不對勁，起身要去開門，卻突然遭陳建州從後方熊抱拉倒在床上，稱「試過搞不好你會喜歡」，「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」

黑人和妻子范瑋琪接連反擊指控，並委託律師對大牙提告求償1000萬元及公開道歉，黑范並稱會將求償所得捐給婦女團體，大牙對此毫無畏懼，喊話「法院見！」郭源元也力挺聲援「不想讓大牙只有一個人」。

▲黑人陳建州上次到北檢出庭後，特地在離去前回頭頂著大雨向媒體鞠躬。（資料照／記者黃彥傑攝）

就在台北地院7月初完成這項侵害名譽的民事案件分案後，大牙在24日上臉書，po出法院文件顯示，黑范夫妻已經在20日撤回民事求償告訴，大牙並堅信自己的清白，「相信事實不容否認！」隨後黑人透過經紀人對外回應表示，：「一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。感謝！」

台北地檢署接到黑人委託律師提告訴狀後，雖然案由只是一般的妨害名譽誹謗案件，但由於內容勢必牽涉到大牙是否遭侵犯或猥褻等情節，北檢指分案交由婦幼專組檢察官承辦。