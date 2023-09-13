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社會 社會焦點 保障人權

校內頂樓夾層遭侵犯！2女學生悲吐「忘掉比較好」　狼師重判13年

▲▼女童,學校,念書,讀書,功課,作業。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台南退休狼師爆出擔任國小導師時，至少性侵、猥褻8名女學生，不過其中6名已超過法律追溯期。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南一名退休狼師20年前在國小擔任5、6年級班導，竟長期在校內頂樓夾層處性侵女學生。他不僅叫兩名年僅10歲的女學生上來左擁右抱，還要求口交逼吞精，變態噁稱「這很營養」。直到20年後案情曝光，發現另6名學姊也曾受害，不過都已超過法律追訴期，依男師對2名女學生犯6個強制性交罪、20個猥褻罪，合併處13年徒刑，全案還可上訴。

檢警調查，這名狼師在2004年退休時約50多歲，目前已70多歲。退休前他擔任女學生小琳、小雅(化名)五、六年級的班導師，卻在2003年12月到2004年1月間，以每周2次的頻率，在學校頂樓夾層處強吻小琳嘴巴並上下其手，對她強制猥褻12次，再強逼小琳替他打手槍等強制性交共4次。接續同年3到4月間，以每周1次的頻率用相同手法對她猥褻6次、性交2次。

另外，男師也在2002年9月到2004年6月間，在同一地點對小雅強吻、猥褻至少2次。直到20年後，一名大兩人7屆、也受害的學姊在電視上看到台南狼師性侵小朋友的新聞，向人本基金會通報，學校啟動調查後，循線得知小琳、小雅也受害，全案才曝光。

小琳在審理時證稱，男師在學校頂樓小夾層放躺椅休息，當時她被叫到小夾層，發現小雅也在，男師一個左邊、一個右邊環抱她和小雅，嘴對嘴親吻她倆，還邊摸她身體邊稱讚「胸部很漂亮」，此後男師會傳喚她倆一同上樓，或單獨叫她上樓。甚至在強迫她口交時，還會要求她吞下去，「這很營養，我老婆都是這樣。」

小雅則表示，男師猥褻她時，會推說他是以「父親的立場來」照顧她，因為很愛她所以才親她，但她是不願意的，現在也不願意再去回想。

而男師則全盤否認，辯稱自己當班導管教較嚴，才被女學生誣陷。

不過法官認為兩人指證歷歷，且小雅和小琳升到國中時也是同班同學，小雅在小琳國中畢業紀念冊上留下「國小還有一件我們難忘的事……但那種事還是最好忘掉比較好……對吧？！那是最該恨的……」等語，也作為間接證據。另還有6名女子證稱，在男師擔任她們5、6年級導師時，有對她們猥褻、要求幫他打手槍等情，雖然都已超過追訴權時，但證述和小雅、小琳說的雷同，可見男師犯行屬實。

法官統計後，判定男師對小琳強制猥褻18次、強制性交6次，對小雅強制猥褻2次，依男師犯20個對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，6個對未滿14歲之女子犯強制性交罪，合併處13年徒刑。全案還可上訴。

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