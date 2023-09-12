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雞頭竟組成「瓢蟲戰隊」性侵強盜對手賣淫女　兄弟檔遭判刑

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲新竹某應召站負責人竟組成「瓢蟲戰隊」性侵對手賣淫女。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新竹市經營外籍女子應召站的沈姓男子，為了打擊對手，竟以LINE群組「瓢蟲戰隊」，號召多名手下，性侵外籍賣淫女、強盜財物，逼對方離開我國。其中黃姓兄弟檔為此犯下5起案件，高等法院12日將兄弟檔分別判刑12年、14年。

沈姓男子於新竹科學園區經營外籍女子應召站，他自2021年5月起，竟在淡水等地招募黃姓兄弟檔、楊刑、任姓男子以及某少年等人，組成集團，並以「瓢蟲戰隊」為LINE群組名稱。沈男假借性交易名義誘使其他賣淫仲介旗下之外籍賣淫女子應召，而後再強盜財物，之後更報警讓賣淫女子被警方查獲、或是宣稱對方是防疫破口，並嫁禍賣淫女子、掩飾集團的強盜犯行。

判決指出，沈男約出泰國籍女子小薇（化名），女子到場後，由黃男出面接應，先摔爛女子手機，並拳腳相向，壓制女子。而後黃男與沈男視訊，在沈男的指使下，搜刮女子身上現金6萬元，並拍下女子裸照。而後黃男再逼女子口交，完事後就報警，宣稱女子竊盜財物。隔天沈男集團又以相同手法，強盜性侵越南籍女子小施（化名）。

隔了一週，沈男故技重施，約出印尼籍女子小曼（化名），同夥打斷小曼鼻樑，並搶走現金1萬8千元，並誣賴她趁著性交易行竊財物。第二天又約出大陸籍女子小騫（化名），強盜3萬8千元。到了同年6月間，又約出泰國籍女子小蛙（化名），這次得手1萬多元。案經其他業者報警，警方循線破獲這個集團。沈男、黃氏兄弟等人遭提起公訴。

沈男除性侵、強盜等罪以外，還經營應召站獲利2百多萬元，最後遭判刑14年6月定讞；另外任姓男子也遭判刑7年2月定讞。至於黃姓兄弟檔、林姓同夥等人，一審遭判刑後上訴二審，高等法院12日將黃姓兄弟檔分別判刑12年、14年，另外林姓同夥判刑5年。可上訴。

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