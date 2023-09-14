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名模爆交往27年男友「已婚有小孩」！前妻控小三怒告卻慘敗

▲包翠英被當小三生氣「我是元配」。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

▲資深名模包翠英遭男友前妻提告侵害配偶權，最終判決前妻敗訴。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

記者黃資真／台北報導

台灣第一代名模包翠英與高姓男友交往27年，但男友卻被爆出早在2013年結婚，與另名泰籍高姓女子育有1子，當時包翠英無辜稱「我只差那張證書啊」，力撇小三身分，仍遭高女提告求償50萬元。不過，士林地院認為高女未證明包明知對方已婚還交往，判決敗訴。

高女控訴，她與高男在2013年4月結婚，育有1子，此前僅知包為高男的前女友，然高卻在她返回泰國期間，逕自以未履行同居義務為由，提起離婚訴訟，因疫情期間無法入境，導致對方「單方辯論」而於2019年判准離婚。

之後高女於2020年8月13日，在臉書發現包與自己兒子的合照，才發現丈夫早在婚姻期間外遇包翠英，包也在同年10月20日參與節目「命運好好玩」錄影時，承認與高男已交往27年，因此高女對2人提告求償50萬元。

高男指出，與高女結婚期間從未與包有同居、交往或有任何不軌行為，且媒體在2020年8月刊出的「搶子風波1」等2篇新聞，內容裡高女自述於2016年出境前已在他的手機發現自己與包同居的證據，已逾2年請求權時效，請求駁回。

法官認為，高女未提出任何證據證明包知悉高男有婚姻關係，而與之交往，且包於2020年接受採訪或上節目時均稱不知悉高男有婚姻關係，並表示與男友交往分分、合合，男友還欺瞞她在泰國結婚生子。

何況包翠英身為藝人，上節目會為節目效果而發揮，未必是將客觀事實完整精確說明，其為維護藝人形象及維護自尊而未為完整陳述，不能僅因該段陳述，在無證據的情形下，便認定2人有不正當行為，判決高女敗訴。可上訴。

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