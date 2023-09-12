才交往3個月…妹子「1原因」在男友面前灌腸！過程超羞恥

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人和另一半剛交往時，都希望能留下美好的回憶。但一名妹子抱怨，先前和男友過3個月紀念，卻突然腹痛不止，去廁所也沒有好轉，只能急忙掛急診。沒想到一照X光，結果卻讓她超級羞恥，因為「滿肚子大便」，被要求當場灌腸，所幸男友一路細心照顧，讓她備感溫暖。

原PO在Dcard發文表示，和男友剛在一起3個月，本來想到對方家中慶祝，結果半夜肚子卻突然超痛，急忙跑去廁所，可是怎麼蹲都沒有結果，當場狂冒冷汗，「感覺腸子在扭轉的那種痛」，只好鼓起勇氣將此事告訴男友，對方隨即帶她去掛急診。

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她一路上不斷猜想，可能是腸胃炎、闌尾炎所致，也擔心如果嚴重到要開刀，男友可能要直接見家長了。不料照X光之後才知道是「滿肚子大便」，需要馬上灌腸，她聽到後當場想鑽洞躲起來，沒想到3個月卻是在醫院灌腸中度過，回家後更是不敢面對男友。不過隔天中午對方工作到一半，還特別帶了熱粥和益生菌回家，讓她直呼「直接原地再暈船一次！」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周宸亘攝）



但面對這個狀況，她表示現在每天都很注重腸胃健康，就擔心又要跑急診灌腸，雖然不太怕丟臉，可還是會擔心惹出麻煩，也不想要男友在醫院見家長。

不少人看到後紛紛笑說，「這大概在一起一年了，都還能拿出來講」、「至少沒有在男友家大便沖不下去」、「可以結婚了」、「男友很暖」、「試試看多吃青菜 ～能不能改變」、「別在意，在一起久後，便便時男朋友還會在旁邊看」、「怎麼感覺很幸福」、「我終於找到跟我一樣的人了」、「太可愛了你們！忍不住姨母笑」、「你應該先來一杯早餐店奶茶的」。

也有網友分享經驗，「我去男友家有一次吃太油的東西，直接在他們家的公廁烙賽還超大聲， 他阿姨都在外面的那種，然後不知道誰還好心的把抽風扇打開，原地社死」、「我跟男友在一起一個月的時候就在他面前放屁了…自此之後回不去了，放屁便便成自然」、「我懂…我跟男友在一起一個月就因為大量血便去照大腸鏡，也是在男友面前喝瀉藥、灌腸跟狂跑廁所」、「在男友家大號馬桶直接堵住路過」。