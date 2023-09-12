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社會 社會焦點 保障人權

兒長得不像他！夫見DNA鑑定結果綠炸　妻曝小王承諾給這些...

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子向前夫坦承產下小王的兒子。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／台北報導

一名女子與前夫離婚後產下1子，並推定為前夫的婚生子女，但兒子1歲多時，前夫發現孩子跟自己長得完全不像，做完親子鑑定後才得知是前妻跟小王所生，而前妻也坦承對方承諾若與他結婚，就送她金項鍊、公司股份，前夫因而怒告小王求償120萬元。由於小王未到庭，台北地院根據前夫證詞，判賠20萬元為適當。

男子阿銘（化名）主張，與前妻在2020年1月8日結婚，同年3月9日協議離婚，前妻在同年11月產下1子，推定為阿銘的婚生子女，但兒子1歲多時，阿銘不管怎麼看都覺得與自己長得完全不像，遂於2022年1月持自己與兒子的口腔檢體進行親子鑑定，鑑定結果也證明2人確實沒有血緣關係，阿銘遂向法院聲請確認親子關係不存在之訴。

阿銘進一步質問前妻，前妻才坦承在結婚8天後就與另名男子阿蕭（化名）開始交往，阿蕭曾承諾她如果離婚，與自己結婚，就會給她50萬元現金、金項鏈、公司股份以及土地持份，2人更發生性行為，結果懷上了阿蕭的種，阿銘聽完氣炸，拿著前妻提供的證據將阿蕭告上法院，求償120萬元。

由於阿蕭未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為任何聲明或陳述，法官根據阿銘所述，與其提出的對話紀錄和承諾書，認定阿蕭介入他人婚姻，審酌雙方學經歷、經濟能力等，將賠償金額酌減為20萬元為適當。可上訴。

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