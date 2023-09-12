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獨／老公搞上我媽　桃園人妻父揭內幕

記者莊宗勳、陳妏雅／台北報導

「我老公搞上我親媽！」一名自稱桃園人妻的網友，日前在臉書社團號召公審自己媽媽這個「臭小三」，引發網路熱議；《ET午間新聞》 循線找到桃園人妻的爸爸，他接受獨家訪問時，撕開婚姻的瘡疤，直說，雖然被老婆多次背叛，但老婆之前骨盆受傷，不能行房，所以他不相信老婆會和女婿亂倫，「連我想要跟她打砲，她都不敢。」 他也批評女婿「不是塊料」。

桃園人妻昨在《爆料公社》po出媽媽的照片，再度讓網友看傻眼，也有人懷疑真實性；為了查證，《ET午間新聞》根據她發文的帳號，於昨天下午四點多連絡上她。桃園人妻透過臉書私訊控訴，爸爸疑似誤信媽媽的謊言，以為媽媽被她老公強暴，所以袒護媽媽，讓媽媽回來和她住在同一個屋簷下，「賤人還敢回來我家」。

▲▼桃園人妻不滿媽媽回家住，11日透過臉書私訊接受《ET午間新聞》訪問時，痛罵媽媽「賤人還敢回來我家」。（圖／記者莊宗勳翻攝）

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▲桃園人妻不滿媽媽回家住，11日透過臉書私訊接受《ET午間新聞》訪問時，痛罵媽媽「賤人還敢回來我家」。（圖／記者莊宗勳翻攝）

▲▼桃園人妻不滿媽媽回家住，11日透過臉書私訊接受《ET午間新聞》訪問時，痛罵媽媽「賤人還敢回來我家」。（圖／記者莊宗勳翻攝）

▲雖然媽媽回家時把車子藏起來，但還是被桃園人妻發現。（圖／記者莊宗勳翻攝）

《ET午間新聞》爭取當面或電話訪問，但桃園人妻拒絕，僅透露父親的電話；《ET午間新聞》昨天下午五點多去電，對方承認是桃園人妻的爸爸，也證實桃園人妻槓上媽媽，氣得媽媽想告她。另外，對方也坦承多次被戴綠帽，夫妻長期分房睡，這幾點都和桃園人妻的說法大致相同。

雖然桃園人妻在9月7日就發文爆料，但桃園人妻的爸爸自稱是11日才知道這件事，不過之前就覺得奇怪，為什麼老婆這四天沒回家，也拒絕他關心。直到11日的凌晨5點多，老婆才來電，哭著說是怕自己的女兒才不敢回家。他便獻策 要老婆把車藏起來 ，偷偷躲回家中。

桃園人妻的爸爸不相信老婆和女婿亂倫，但他也不敢斷言這是假的，「現在重點要那個男的（女婿）出面講清楚！」當天他發現女兒的手有抓痕，但女兒否認夫妻吵架。不過，擔任職業軍人的女婿，那天反常地提前在早上回部隊，而且不太敢正眼看他，讓他覺得很奇怪，「我會查清楚再說」。

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