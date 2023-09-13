富家千金偷吃房仲羞喊：第一次就在嘴裡　夫撂人痛毆小王怒告

▲新竹一名人妻偷吃男房仲，被丈夫發現兩人鹹濕對話怒告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名人妻偷吃男房仲阿宏(化名)，還傳送「還想吃吃還想舔舔」、「宏宏竟然第一次就在嘴裡…你壞。」等鹹濕訊息，被丈夫看到，怒將兩人告上法院。全案審理時，人妻控訴打疫苗副作用又要照顧小孩壓力太大，才發展短暫戀情，但法官認為這不是藉口，判她得和阿宏連帶賠償40萬元。全案還可上訴。

人夫主張，他和妻子小薇(化名)結婚迄今12年，育有2名子女，去年10月起小薇突然不願意和他親近，還經常一臉竊喜的和別人傳訊息，而後他在臥室看到小薇的手機訊，發現她和暱稱「火星 ○○」的阿宏狂聊鹹濕話題。

人夫舉證，小薇傳訊內容有「你快來跟我窩在家」、「宏宏快撲倒我」、「還想吃吃還想舔舔」、「你一說我才又想起來，宏宏竟然第一次就在嘴裡…你壞。」，阿宏也回「不喜歡嗎」、「要吞乾淨」，此外，小薇還傳送自己躺床，裸上半身只用被子遮掩的性感照，甜喊「宏宏累累就是要福利的」，又傳撩起上半身衣物、露出大腿的自拍照問：「那你有這樣的女友你都幾點回家」，阿宏也喜回「已在家」。

人夫認為，這些對話表示小薇和阿宏已上床好幾次，小薇出軌讓他深感痛苦，還憂鬱到身心科就診，要向兩人求償2百萬元。

全案審理時，小薇反控丈夫才和他MBA女同學傳「愛心飛吻」曖昧訊息，讓她發現後深受打擊，加上她注射疫苗產生副作用不舒服，又需同時照顧2名子女，才和男友人阿宏發展短暫戀情，但行為上並沒有踰矩，只願意賠2萬元，另外丈夫出軌部份她要求償20萬元。

阿宏則表示和小薇只有傳訊，並無逾越朋友分際，反而人夫指示他胞弟和3名陌生男子到他工作地點叫囂鬧事、又在人夫家社區門口毆打他，導致他丟工作。人夫用暴力對他報復，已無損失可言。

法官檢視相關證據，認為小薇和阿宏的對話涉及情愛表達、性邀約，小薇傳送性感照，而阿宏則回以愛心、笑臉、OK手勢、噘嘴等貼圖，兩人已逾越一般朋友關係，審酌人夫原為工程師、現為公司經理，去年收入100萬元，而小薇在父親的公司任職，年收超過200萬元，另阿宏原為不動產仲介，去年收入約100萬元，目前無業，判小薇和阿宏應連帶賠償40萬元。全案還可上訴。

另外小薇提告部分，法官指出，該名女同學雖對人夫傳訊「愛你」、「I LOVE YOU字樣貼圖」，但都在討論為對方購買食物，為表達感謝意思，且該名女同學在LINE群組中也常對其他學長姐說「我愛你」、「謝謝學長，啾咪」等語，可見她的習慣用語就是這樣，判人夫未侵害配偶權，駁回小薇上訴。