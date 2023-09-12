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和好友吃飯「被迫買1送1」變3人行！一票有感：不懂尊重就放生

▲▼ 情侶,牽手,逛街,放閃。（圖／記者曾筠淇攝） 

▲朋友每次聚會都會帶男友。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有時和好友約出去，便會說些彼此才能聊的話題，這時若有其他人在場，恐怕有些尷尬。近日有網友發文表示，他的朋友自從交了男友，每次吃飯都會帶上對方，且不會提前說，讓他感到無奈。貼文曝光後，引發底下網友熱議。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「朋友聚會每次都帶男友」為標題發文，提到好友自從交了男友，每次吃飯都一定會帶上對方。他直言，帶男友非常歡迎，但應該提前告知，而不是餐廳已經訂好了，才臨時要加人。

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原PO也說，若有的餐廳不用提前訂位，他當天赴約就會看到「2人」同時出現。不只如此，有時想與好友講些私密的事情，暗示只有訂了2位，結果對方還會說要「+2」。

▲▼好朋友,好姐妹,麻吉。（圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，一票網友相當有感，「這種到後來都不會再約了」、「這種最X掰，硬要帶個不熟的人過來」、「這種白目朋友就放生啊」、「不給尊重！放生」、「我懂欸，有些話說出來連朋友都當不成了，就希望對方自己了解這樣」、「下次別約他了，你跟朋友講私密事，以朋友的戀愛腦也是不懂尊重你，就告訴她男友」、「我也很煩這種」。

不過也有些網友留言表示，「或許朋友很希望你也能交個男友帶來」、「若你覺得這種情況你感到不悅，請直接明說」、「你不想他帶，就回答直接一點啊」、「直接跟他說不想跟不熟的人一起吃飯」、「都知道每次都會帶了，何不主動先問？何必讓自己到最後再來生氣」、「我們會規定特定聚會不帶男友耶，你們很不熟嗎？不能直接講？你不講沒人知道啊」。

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