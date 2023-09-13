▲巴西蛋改標掀議！中市國民黨團怒轟民進黨食安「把關變把風」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

進口巴西蛋爭議持續延燒，台農昨（12）日承認誤標效期，全聯宣布拒賣改標的巴西蛋，將轉為加工用。對此，台中市國民黨團書記長黃馨慧及黃佳恬等人今天召開記者會，砲轟民進黨在食安問題根本「把關變把風」，要求市府加強稽查。台中市食安處則表示，已啟動「市售蛋品來源稽查專案」，針對轄內賣場、攤商、蛋品製造業及餐飲業等加強稽查，目前查核25家業者均符合規定。

今天台中市議會國民黨團書記長黃馨慧與市議員陳文政、劉士州、楊啟邦、邱愛珊、李中、朱暖英、黃佳恬與楊大鋐今(13)日緊急召開記者會表示，進口蛋之亂已經影響民生食安，卻見民進黨政府官員護航，說好的食安把關變「把風」，讓國內食安形同崩盤。

黃馨慧表示，農業部補助廠商一顆進口蛋高達32元，過期還能「改標」做加工？但「改標」為偽造私文書或詐欺已觸法，農業部長陳吉仲不但不查相關不法行為、還幫廠商護航，根本是現行犯，應該先抓起來。

▲市議員黃佳恬憂心，如果改標巴西蛋轉加工用，恐流入高中以下營養午餐，要求中央明訂規則。（圖／記者游瓊華攝）



黃佳恬憂心，這批過期蛋是否會流入高中以下營養午餐，要求營養午餐明訂須採用優良農產品，且過期蛋內的沙門氏菌會造成食物中毒、免疫功能下降等併發症，民眾要找誰負責？