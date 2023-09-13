力挺超思遭酸「共犯結構」　台農蛋品董座自爆：是農業部要我出面

▲台農蛋品負責人涂萬財。（圖／農業部提供）

記者楊惠琪／台北報導

台農蛋品因「誤標效期」昨宣布全面下架回收巴西進口蛋。台農蛋品董事長涂萬財也被網友點名，就是先前出面護航超思的「養雞大王」、信興蛋品的負責人，引發議論。涂萬財今（13日）接受《ETtoday新聞雲》採訪喊冤，當時是農業部要他出面「幫忙證實」超思真的有經營雞蛋生意，其實自己跟超思沒什麼關係，沒想到竟成為網友揶揄對象。

公司設在高雄市岡山一處透天民宅、資本額只有50萬元的超思公司，卻可以從巴西進口近9千萬顆雞蛋，連日各界質疑聲浪不斷。涂萬財日前曾出面力挺指出，超思公司的確有豐富的雞蛋買賣經驗，在業界人脈相當雄厚，昨台農蛋品也傳出「誤標效期」，巴西蛋全面下架回收，引發網友狠酸。

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涂萬財今表示，自己是蛋農也是蛋商，從事雞蛋事業四十多年，念茲在茲的只是想讓老百姓可以吃到平價雞蛋，年初因為國內嚴重蛋荒，也支持政府啟動雞蛋進口專案，雖然自己進口土耳其的雞蛋慘賠3百多萬元，但進口蛋還是有助緩解國內蛋荒，所以日前超思公司和農業部身陷爭議，農業部官員要他「出面幫忙」，他也是義無反顧。

涂萬財說，自己和超思公司其實沒有什麼關係，只是農業部要他出面「幫忙證實」超思有實際的雞蛋業務經驗，才不會被外界批評都是官方一言堂，而超思負責人秦語喬的先生，也的確有過蛋品銷售貿易經驗，他才會出來幫忙說幾句話，沒想到反而成為網友攻擊的對象。