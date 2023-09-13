基泰翻版？粗暴施工嗆住戶「震壞一起都更」　立委批北市包庇建商

▲基泰大直建案施工疏漏，導致鄰宅坍塌。（圖／記者陳家豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

基泰大直建案因施工出包導致鄰近公寓坍塌下陷。北市府相關規定更被批評讓建商球員兼裁判。而時代力量立委陳椒華13日再踢爆，基泰絕非個案，北市元賀文昌危老都更建案粗暴施工，造成鄰近共18戶受損，住戶陳情1年多未果，竟遭工地回嗆「震壞乾脆一起都更」。她質疑，市府包庇建商且長期漠視鄰損事實，是都更蟑螂和不良建商共犯結構。

陳椒華表示，基泰大直建案工程造成嚴重鄰損，但這絕非個案。台北市大同區元賀文昌危老都更建案因危老都更工程違法粗暴施工，導致附近18戶房舍鄰損，而建商元賀建設卻持續擺爛、台北市政府也遲遲未對建商祭出懲罰措施。

陳椒華指出，元賀文昌危老都更建案（位於台北市重慶北路三段。因為都更工程的粗暴施工，造成鄰近共18戶受損，包括柱子傾斜、內外牆面龜裂、地板隆起傾斜、門框變形、瓦斯表跳脫等。

陳椒華表示，居民日日憂心，向市府陳情長達一年多。然而這一年多來，卻看不到建商元賀建設拿出誠意改善，更看不到臺北市建管處對建商開罰、列管或勒令停工。更惡質的是，居民向工地反應施工已造成嚴重鄰損，沒想到竟遭回嗆「震壞乾脆一起都更」。

受損住戶楊小姐提到，鄰房依法要取得施工前「現況鑑定報告」，證明傷及結構的傾斜是施工造成，然而承辦人卻對他說：「要看人家（建商）願不願意啊，我老實告訴你人家一定不願意。」

受損戶連先生也舉例，在進行損鄰鑑定時，騎樓有兩處傾斜率大於1/200，應做工程性補償。但是，鑑定的技師多次聲稱騎樓樑柱傾斜率沒有對比值（初始值），卻又在損鄰鑑定報告上斷定「研判應屬既有標的物傾斜值」。連先生就質疑，既然拿不出初始值證明原本傾斜率，就無法證明跟施工無關，依照鑑定手冊規定，是屬於建商施工造成的損鄰責任，技師卻將責任推卸給受損住戶。

陳椒華指出，種種情況都讓居民質疑：元賀文昌都更案是不是和近日的基泰大直案一樣市府包庇建商且長期漠視鄰損事實，更和技師公會三方聯手假都更之名、行損鄰拆房擴大基地之實，讓老舊社區被迫都更。

陳椒華要求，技師法主管機關行政院公共工程委員會徹查確認涉案技師是否違反相關規定，也應儘速檢討危老都更基地小、緊鄰老舊公寓施工造成鄰損強迫都更的弊端。而台北市建管處遭控包庇建商，未依法裁罰列管部分，也請主管機關營建署調查台北市建管處相關人員是否未依法行政及涉嫌瀆職問題，並依法交出「現況鑑定報告」、「施工期間監測報告」、「剩餘資源處理監視影像」、「施工日誌」等給鄰房。

陳椒華指出，由於前市長柯文哲任內修改損鄰處理規則，讓建商可「球員兼裁判」惹議。呼籲已成總統參選人的柯文哲及其它總統參選人正視都更損鄰問題，因為這不會只發生在台北市，而是全國各地都更都會出現類似問題，建案旁的住戶都不想成為下一個受害者。