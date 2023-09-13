史哲首次出訪歐洲　捷克特爾奇市長讚：台灣人最懂珍惜文化資產

▲捷克特爾奇市（Telč）歷任市長推動歷史建築與現代生活方式並存，成功留住居民，成為活的保存經典案例。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

文化部長史哲昨12日起展開首次出訪歐洲行程，首站到訪捷克特爾奇市（Telč），他提到，由於臺灣非聯合國會員國，以致於在申請世界文化遺產擁有許多阻礙；而捷克參議長韋德齊也友善回應，雖然還有一段路要努力，但會持續關注此議題。特爾奇市市長布爾特尼克也稱讚，「臺灣人是最懂珍惜文化資產的旅客」。

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▲文化部長史哲出訪歐洲首站來到捷克，在駐捷克代表處大使柯良叡（前排右1）陪同下，參訪1992年被登錄為世界文化遺產的特爾奇市（Telč），並由捷克參議長韋德齊（Miloš_Vystrčil，前排左1）親自導覽其家鄉。（圖／文化部）



史哲此行拜訪捷克、荷蘭、法國重要藝文機構，也與政治界及文化界等重要人士會面，並主持臺法文化獎頒獎典禮。昨12日一早6點多抵達捷克後，就立刻展開密集行程，首站到訪捷克特爾奇市（Telč），在駐捷克代表處大使柯良叡陪同下，會晤捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、維索吉納省長施瑞克（Vítězslav Schrek）、特爾奇市長布爾特尼克（Vladimír Brtník）。

捷克參議長韋德齊特別邀請史哲到訪他的家鄉，也是捷克列為世界文化遺產的特爾奇市，除了參訪當地重要古蹟及文化景觀，也就兩國的文化資產保存與再利用、文化資產與居民共存共處等議題交換意見。

史哲提到，因為臺灣非聯合國會員國，以致於在申請世界文化遺產擁有許多阻礙；韋德齊則回應，「雖然未來還有一段路要努力，但我們會持續關注這個議題」。

▲史哲（左）到訪捷克特爾奇市，由捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil，右）分享介紹其家鄉的歷史人文及建築特色。圖／文化部）

史哲說，自己是首次到訪捷克，在來之前是從捷克音樂家史麥塔納（Bedřich Smetana）的音樂裡瞭解捷克之美，來到特爾奇市，才真正親眼見識到這個國家與這座城市的美麗。而臺捷兩國一向在世界自由民主的陣營裡，有著堅固的友誼，期盼能將這次來到特爾奇市的見識與體驗帶回臺灣，讓更多臺灣人知道捷克的美麗、更多人能來到捷克。

特爾奇市以一系列保存完好的文藝復興房屋及水城堡等建築聞名，在1992年被列為世界遺產，包括韋德齊在內的歷任市長致力讓歷史建築、文化景觀與現代生活並存，以在市中心留住居民，因此可看見在特爾奇市中心的老廣場，車輛也可自由通行，是捷克其他世界遺產未有的特色；而特爾奇市所在的維索吉納省（Vysočina）更是擁有3座世界遺產，為捷克各省之最。

▲史哲在登上特爾奇鐘塔鳥瞰整座城市後，在市政廳留言本上寫下「這的美麗，讓我們認識真的捷克，民主、多元，願捷臺永遠美好」。（圖／文化部）

臺捷從今年7月開啟直航航班，身為重要推手的韋德齊提到，非常高興有機會讓臺灣的文化部長親自看見捷克的世界文化遺產之美，期待直航後，有更多的臺灣民眾將維索吉納省及特爾奇市列為行程重點之一。

史哲也回應韋德齊，「9月的直航機票皆已完售」，相信在此盛況下，臺捷的人民將有機會更為互相瞭解，深厚情誼。布爾特尼克則感性的說，「臺灣人是最懂珍惜文化資產的旅客」，在疫情前最後一批來到特爾奇市的觀光客是臺灣人，迎來解封後第一波到訪的也是臺灣團，十分令人珍惜、感動。

史哲的行程也特別安排到訪捷克國家博物館（National Museum），由捷克文化部次長赫拉斯特（Ondrěj Chrást）、館長盧卡其（Michal Lukeš）親自接待。史哲表示，捷克國家博物館在2022年分別與國立臺灣博物館、故宮締結姊妹館，5個月前館長也到訪臺灣，與臺博館進一步簽訂「捷克城堡與古堡特展」展覽合作意向書，並邀請故宮赴捷克展覽。

這次特別到訪捷克國家博物館，除了是對雙方合作的具體承諾及回應，更期盼藉由兩國情誼增進對雙方文化的瞭解，進而促成兩國人民的文化交流。赫拉斯特也宣布，明年將與國立臺灣文學館進行為期一個月的文學交流，期待兩國以國家級博物館的各種形式交流，開啟更多的合作可能。