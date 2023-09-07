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藍祖蔚MeToo請辭3個月　文化部發布人事　褚明仁任影視聽中心董事長

▲▼新任國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁。（圖／文化部）

▲新任國家電影及視聽文化中心董事長，由褚明仁接任。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

「國家電影及視聽文化中心」前董事長藍祖蔚在涉及MeToo後請辭，事件至今已過3個月。而文化部今（7）日發布最新人事安排，國家電影及視聽文化中心第2屆董事長將由資深媒體人褚明仁擔任；另外「國立臺灣工藝研究發展中心」主任將由陳殿禮接任。

文化部表示，新任影視聽中心董事長褚明仁，曾任年代集團影視部副總經理、龍祥影視集團行銷總監、中華民國電影事業發展基金會祕書長等職務，專業資歷豐富且多元，並曾多次參與重要國際影展，熟稔電影製作與投資。

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近年他著力經典國片數位修復與重映，如推動修復並於全臺院線重映的《少年吔，安啦！》，以全新語言轉譯給年輕一代，成功將經典國片觀眾群擴大到年輕人，票房與口碑均獲迴響，更加深民眾對經典國片在數位修復技術、文化保存、國民記憶等面向的認識。
 
史哲表示，從當年年少時擔任記者工作，見證《悲情城市》進軍威尼斯影展，時隔34年以後，褚明仁在鄰近花甲之年成為修復《悲情城市》、《少年吔，安啦！》等片並重新上映的重要推手，到如今正式進入影視聽中心接任董事長工作，可說是一個「真正老電影人的出場」。

史哲認為，以褚明仁具有橫跨媒體、影視製作、發行映演及行銷策劃等領域的豐富經驗，並曾實際參與電影修復、國際影展交流，對於影視聽創作及推廣具高度熱忱，相信能充分落實推展影視聽中心對於臺灣影視聽文化資產保存、國際交流推廣的任務。

▲▼新任國立臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮。（圖／文化部）

▲新任國立臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮。（圖／文化部）

另外，新任工藝中心主任陳殿禮，國立雲林科技大學設計學研究所博士，現任國立臺北科技大學工業設計系教授兼木藝培育暨設計研發中心主任、文化部文化資產局傳統工藝審議委員會委員、國立臺灣工藝研究發展中心典藏審議委員會委員、教育部全國高級中等學校工業類科學生技藝競賽應用設計職類召集人。
 
史哲指出，陳殿禮是工藝中心首位以教育人員任用條例任用的主任，除為知名木工養成學校公東高工木工科出身，其在教學及社會服務上，也始終致力於培育、傳承新一代工藝職人，近年亦積極推廣使用在地國產材進行創作。尤其他倡議木藝從求溫飽的生存、學會設計的生活、到注入靈魂與哲思的生命「三生」，還有會做、會想、會賣的「三會」概念，相信正是此時帶領臺灣工藝文化發展、轉型、創新的極佳人選。

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