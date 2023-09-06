　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海葵暴雨狂炸！金門百年古蹟「雙喜樓」倒了　淪一片廢墟

記者林名揚、莊智勝／金門報導

海葵颱風過境，在離島金門掀起狂風暴雨，位於東村的「雙喜樓」不堪連日大雨沖刷，今天(6日)上午應聲倒塌，成了一片斷垣殘壁，令關心古蹟的民眾感到十分不捨，忍不住埋怨文化局毫無作為，才會令百年古蹟失修破敗、在暴雨中淪為廢墟。

▲▼金門百年古蹟雙喜樓不堪颱風海葵暴雨沖刷，應聲倒塌。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門百年古蹟雙喜樓不堪颱風海葵暴雨沖刷，今天上午應聲倒塌。（圖／記者林名揚翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金門知名古蹟「東村呂朝怡洋樓」、又稱「東村雙喜樓」，該棟古洋樓建於1911年，格局為單幢洋樓，但沒有外廊，面10.42公尺、深5.34公尺，外觀最大的特色為2樓正立面中央為拱門，門左右兩旁窗為紅磚砌雙囍字，在整體沒裝飾的樸素立面中，雙囍字格外突出，因而得名。

▲▼金門百年古蹟雙喜樓不堪颱風海葵暴雨沖刷，應聲倒塌。（圖／記者林名揚翻攝）

▲雙喜樓建於1911年，以2樓拱門兩側旁窗上的「囍」字而得名。（圖／記者林名揚翻攝）

據了解，興建該棟洋樓的呂朝怡因曾祖父輩居住於新加坡，在新加坡出生後從事船運貨運相關產業，呂朝怡於中年時期回到金門，並建造了此棟洋樓，民國26年後呂朝怡與妻子返回新加坡，此後不曾再回金門，該棟洋樓則留給女兒及女侍管理。

愛好古蹟者指出，雙喜樓本就年久失修，111年時即因梅雨不斷而導致部分屋頂塌陷，但文化部未積極處理，時隔一年後，此次海葵颱風帶來狂風暴雨，本就搖搖欲墜的雙喜樓不堪大雨連日沖刷，今上午應聲倒塌，僅剩下部分牆面仍立著，其餘部分則倒成一片廢墟，百年古蹟淪落至此，不勝唏噓。

對此，金門縣文化局表示，去年6月雙喜樓就因梅雨不斷造成部分屋頂塌陷，文化局曾會同委員曾逸仁、技師趙守忠、金湖鎮公所建設課、蓮庵里長呂永林及相關單位前往會勘先行補強。

但因洋樓正立面有植物竄生、立面泥塑多數損壞，部分已嚴重損毀，特別是屋頂塌陷，讓許多民眾看了覺得相當惋惜，文化局於5月期間請建築結構專家蒞金現勘後，提送中央申請爭取補助經費加固，然而在近日颱風接連的來襲，遭連日大雨衝擊之下，又導致牆體倒塌，文化局接獲通報後，鑑於會影響附近居民的安危之虞， 6日下午請廠商進行緊急清理，後續將與文化部文化資產局及縣定古蹟管理人討論未來相關事宜。

▼金門縣文化局下午請廠商進行緊急清理。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門百年古蹟雙喜樓不堪颱風海葵暴雨沖刷，應聲倒塌。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門百年古蹟雙喜樓不堪颱風海葵暴雨沖刷，應聲倒塌。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門百年古蹟雙喜樓不堪颱風海葵暴雨沖刷，應聲倒塌。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門百年古蹟雙喜樓不堪颱風海葵暴雨沖刷，應聲倒塌。（圖／記者林名揚翻攝）

ET快訊
雞塊口感變了！　麥當勞證實有改版
許瑋甯遭傳「拒絕同台吳慷仁」　本人發文回應了
暴雨狂炸！　百年古蹟倒了
搶BLACKPINK門票僅2秒！學霸工程師起底　新婚妻剛懷孕
快訊／廣播金鐘力挺metoo　正式封殺黃子佼
快訊／徐巧芯明提告陳吉仲！　怒轟：超思就是高端2.0
快訊／賴清德老家認定違建　民進黨回應了
iPhone 15鏡頭升級！　4機型規格一次看
前妻與周湯豪約會！　歐弟認了「從小跟他長大」大方送祝福

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／一中商圈地標大復活　麥當勞尊賢店重開...9／11恢復24hrs營業

海葵暴雨狂炸！金門百年古蹟「雙喜樓」倒了　淪一片廢墟

快訊／國家警報狂響！雷雨往北轟雙北　 暴雨猛炸1地

「公司宣布周休3天」不扣薪　友人卯死！他嘆：有夠羨慕

快訊／國家警報再響！雷雨改強襲4地　1區轟暴雨

微風百貨「貴婦高麗菜」1顆654元！撞破天花板　全場看傻了

台科大公布拿高分撇步！學長姐無私分享秘技「上課筆記也曝光」

快訊／大雷雨往南游擊！雨彈轟5地　最新警戒區出爐

嘉藥領航展翅翱翔　歡喜迎大學新鮮人

超商買咖啡！妹子「拿到限量1杯」飽到撐　全場驚：這走路有風

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

侯佩岑暴瘦「上圍急縮水」：沒加工！　保養祕訣「洗澡3分鐘」..曝老公動作慢

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

獨／一中商圈地標大復活　麥當勞尊賢店重開...9／11恢復24hrs營業

海葵暴雨狂炸！金門百年古蹟「雙喜樓」倒了　淪一片廢墟

快訊／國家警報狂響！雷雨往北轟雙北　 暴雨猛炸1地

「公司宣布周休3天」不扣薪　友人卯死！他嘆：有夠羨慕

快訊／國家警報再響！雷雨改強襲4地　1區轟暴雨

微風百貨「貴婦高麗菜」1顆654元！撞破天花板　全場看傻了

台科大公布拿高分撇步！學長姐無私分享秘技「上課筆記也曝光」

快訊／大雷雨往南游擊！雨彈轟5地　最新警戒區出爐

嘉藥領航展翅翱翔　歡喜迎大學新鮮人

超商買咖啡！妹子「拿到限量1杯」飽到撐　全場驚：這走路有風

舒淇威尼斯美出新高度！中空洋裝曬馬甲線、白襯衫搭牛仔褲超時髦

AI股沒退燒！國泰投信總座看好　2方向維持00878配息率

賴清德老家遭爆違建！　新北市：若證明「這時間前存在」可定為合法房屋

高雄馬路現超大裂縫「手能伸進去」　原因找到了！1天內修好

劉思慕玩泰國景點行程特搜！大露冰塊肌打泰拳、豪華海上船屋價格曝光

快訊／金塊冠軍前鋒小波特首度訪台　點名最想去「台北101」

小姐摸我嗎？癡漢汪「歪頭賣萌」搭訕隔壁桌美女　遭拒絕臉奧嘟嘟

台灣Skoda「首款電動休旅」9／21在台亮相！最快年底前發表

台積電高層秘訪日談補助　日媒爆「為建第四座廠」

獨／一中商圈地標大復活　麥當勞尊賢店重開...9／11恢復24hrs營業

民眾舉報「公路有牛坐副駕」　警見本體嚇...全身露車窗外

生活熱門新聞

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

對流雨強襲！20縣市大雨特報　警戒到入夜

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網讚省錢

60年最兇鬼月倒數！民俗專家警告別說「2句話」

鴛鴦飛快前進！今起3天下最多　午後防豪大雨

22歲台灣正妹出國「遭強吻！　影片嚇壞39萬人

國家警報大響！暴雨轟2地　20縣市豪大雨特報

大雷雨開轟2地！警戒1.5小時　嚴防雷擊、淹水

梅山斷層逾百年沒活動！學者示警：還有更大地震「1周內特別留意」

更多熱門

相關新聞

網友胡亂PO文指清境遭海葵重創封山

網友胡亂PO文指清境遭海葵重創封山

海葵颱風已遠離，上月在卡努颱風期間遭重創的南投仁愛鄉除零星傳出災情，一切運作如常，未料卻有不肖網友將卡努風災造成的土石流氾濫舊畫面重新PO出，還加註「清境封山了」等聳動字樣；清境農場今天澄清指出，雖然遊客人數減少，但目前道路暢通、旅遊品質佳，該網路影片並非真實現況。

強風吹倒路樹　士林警火速通報管制

強風吹倒路樹　士林警火速通報管制

澎湖出現高價高麗菜　縣府解釋是產地不同

澎湖出現高價高麗菜　縣府解釋是產地不同

台電拼復電　台東仍有685戶停電中

台電拼復電　台東仍有685戶停電中

彰化暴雨釀災　鐵板燒宣布：無限供應愛心餐

彰化暴雨釀災　鐵板燒宣布：無限供應愛心餐

關鍵字：

金門海葵颱風雙喜樓古蹟文化部影音

讀者迴響

熱門新聞

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

快訊／《黑暗榮耀》毒蟲女爆校園霸凌！首發聲認錯

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

快訊／MC HotDog熱狗認新歌抄襲　朱德庸錯愕怒了：不願意授權！

許瑋甯遭瞎傳「害怕同台吳慷仁」

仔仔嬌妻保儲蓄險遭坑2千萬　無良業務員判2年8月

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

三上悠亞「一夜輪約2超紅男偶像」！前任3hrs閃人換現任

歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍回應了」！揭婚事進度

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面