海葵暴雨狂炸！金門百年古蹟「雙喜樓」倒了　淪一片廢墟

記者林名揚、莊智勝／金門報導

海葵颱風過境，在離島金門掀起狂風暴雨，位於東村的「雙喜樓」不堪連日大雨沖刷，今天(6日)上午應聲倒塌，成了一片斷垣殘壁，令關心古蹟的民眾感到十分不捨，忍不住埋怨文化局毫無作為，才會令百年古蹟失修破敗、在暴雨中淪為廢墟。

▲金門百年古蹟雙喜樓不堪颱風海葵暴雨沖刷，今天上午應聲倒塌。（圖／記者林名揚翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金門知名古蹟「東村呂朝怡洋樓」、又稱「東村雙喜樓」，該棟古洋樓建於1911年，格局為單幢洋樓，但沒有外廊，面10.42公尺、深5.34公尺，外觀最大的特色為2樓正立面中央為拱門，門左右兩旁窗為紅磚砌雙囍字，在整體沒裝飾的樸素立面中，雙囍字格外突出，因而得名。

▲雙喜樓建於1911年，以2樓拱門兩側旁窗上的「囍」字而得名。（圖／記者林名揚翻攝）

據了解，興建該棟洋樓的呂朝怡因曾祖父輩居住於新加坡，在新加坡出生後從事船運貨運相關產業，呂朝怡於中年時期回到金門，並建造了此棟洋樓，民國26年後呂朝怡與妻子返回新加坡，此後不曾再回金門，該棟洋樓則留給女兒及女侍管理。

愛好古蹟者指出，雙喜樓本就年久失修，111年時即因梅雨不斷而導致部分屋頂塌陷，但文化部未積極處理，時隔一年後，此次海葵颱風帶來狂風暴雨，本就搖搖欲墜的雙喜樓不堪大雨連日沖刷，今上午應聲倒塌，僅剩下部分牆面仍立著，其餘部分則倒成一片廢墟，百年古蹟淪落至此，不勝唏噓。

對此，金門縣文化局表示，去年6月雙喜樓就因梅雨不斷造成部分屋頂塌陷，文化局曾會同委員曾逸仁、技師趙守忠、金湖鎮公所建設課、蓮庵里長呂永林及相關單位前往會勘先行補強。

但因洋樓正立面有植物竄生、立面泥塑多數損壞，部分已嚴重損毀，特別是屋頂塌陷，讓許多民眾看了覺得相當惋惜，文化局於5月期間請建築結構專家蒞金現勘後，提送中央申請爭取補助經費加固，然而在近日颱風接連的來襲，遭連日大雨衝擊之下，又導致牆體倒塌，文化局接獲通報後，鑑於會影響附近居民的安危之虞， 6日下午請廠商進行緊急清理，後續將與文化部文化資產局及縣定古蹟管理人討論未來相關事宜。

▼金門縣文化局下午請廠商進行緊急清理。（圖／記者林名揚翻攝）