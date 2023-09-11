宜蘭創新書市5千人響應！新北、台東接力書店市集　集結咖啡手創

▲「宜蘭林業小鎮森活書食節」在羅東林業文化園區辦理，單日吸引5千多人次參與。（圖／文化部提供）



記者林育綾／綜合報導

響應文化部「享讀福爾摩沙」創新書市活動，宜蘭多家獨立書店9/9在羅東林業文化園區舉行「宜蘭林業小鎮森活書食節」，集結20家在地書店及文創、咖啡業者，單日吸引超過5千人次共襄盛舉。緊接9/16在三重逃逸線書室，集結咖啡、甜點、編織、陶器、攝影、書店，舉行書店小市集；9/28-10/1則由台東故事館搭配館慶紀念，辦理台東閱讀日書展市集。

此次9/9在宜蘭的創新書市，集結20家宜蘭在地書店，藤編、花藝、陶器手作、蔬食、甜點、手沖咖啡等攤位，加上街頭藝人的即興演奏，以及邀請到連續2屆獲得金馬獎最佳紀錄片獎的導演蕭菊貞，舉辦「南方，寂寞鐵道」同名新書講座。活動發揮「結市」的影響力，吸引超過5000人次民眾，在舊鐵道林蔭間，愜意地重溫閱讀與生活的美好。

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▲宜蘭林業小鎮森活書食節，讓遊客在舊鐵道林蔭間，愜意重溫閱讀與生活的美好。（圖／趙霆提供）

主辦單位「回家生活－書食小舖」的負責人張瑞美表示，在普遍盯著手機看動態影像的時代，走入人群，逛逛充滿風格創意的市集攤位，在閃著光影的綠蔭下輕鬆翻閱書籍，感受手指觸摸紙本的感覺，讓人重新找回生活的溫度和熱情，也藉此讓大家認識與支持宜蘭用心耕耘的書店，包括壯圍嶼伴書間、礁溪哲思書棧、南澳鹿鹿雜貨書鋪、頭城偏心書店、蘇澳春陽號漁港小書房、羅東日光山森林茶書苑等。

▲黑貓工作室帶來花藝手作、老件與雜貨好物，切合書市自然、森林與生活主題。（圖／趙霆提供）

這次許多擺攤的攤主提到，「走出戶外，跟大眾直接互動的感動與回饋真好」，還有不少顧客是長期追蹤書店臉書，但因為交通、營業時間因素，一直無法親自前往，這次趁著書市，前來買書並加油打氣，更讓書店感受到，他們原來並不寂寞；而不少遊客也藉此認識到宜蘭原來還有好幾家各有特色的獨立書店，決定之後規劃來場宜蘭小旅行，深入走訪。

▲導演蕭菊貞以「南方，寂寞鐵道」同名新書講座，分享南迴鐵道興建過程的感人故事。（圖／回家生活書食小舖提供）

文化部表示，「享讀福爾摩沙」創新書市活動，透過獎勵實體書店串連，舉辦結合閱讀、藝術、音樂、電影等多元藝文元素的創新書市，加上講座、展覽、工作坊等有助於耕耘在地文化、推廣閱讀風氣的延伸活動，希望讓大眾在書市中親近閱讀、體驗藝文，最終「從書市走入書店」。

▲接下來書市將換到新北，三重逃逸線書室將於9/16辦理一場書店內的小市集。（圖／逃逸線書室提供）

接下來書市將換到新北，9/16 在三重逃逸線書室，集結咖啡、甜點、編織、陶器、攝影、書店，以「家離水邊那麼近」為主題，辦理一場店內小市集。

▲臺東故事館將於9/28~10/1串連週邊特色場館景點，辦理臺東閱讀日書展市集。（圖／臺東故事館提供）

9/28~10/1 則由台東故事館搭配館慶紀念，辦理台東閱讀日書展市集，串連週邊鐵花村、波浪屋等具有藝文與南島文化意象的特色場館景點，打造一個集食農市集、音樂、影展、講座等元素的特色書展，更多資訊可至「享讀福爾摩沙」書市資訊網站查詢。