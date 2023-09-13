大直工地塌陷民宅毀！　何時拆？北市府：沒有預定時程

▲北市都發局長王玉芬。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

基泰建設施工出包造成鄰近公寓大規模傾斜坍塌，有25戶民眾無家可歸，未來還要面對拆屋重建的漫漫長路。針對建物拆除重建的進度，北市都發局長王玉芬說，因為拆屋的流程跟細節其實蠻複雜，主要還是顧慮到安全因素，所以在規劃研擬當中，暫時沒有預定的時程。

針對塌陷棟居民的取物問題，都發局長王玉芬表示，目前取物的進度進入到第二輪，中午12點會進入第三輪，「後續是不是會加開再取物，要取決於我們後續的安全情形，也就是我們要看觀測的報告，由技師來認定是不是可以取物」；王強調，在允許的情況下，一定盡量讓民眾取物，但前提一定是安全第一。至於有學生因上課時間無法取物，王玉芬說，是否針對學生再加開，同樣取決於安全考量，如果可以的話就加開。

而各界關注的拆除重建，王玉芬說，目前初步開始規劃，因為拆屋的流程跟細節其實蠻複雜，主要還是顧慮到安全因素，所以在規劃研擬當中；王強調，目前沒有預定的時程。

王玉芬指出，今天晚上的說明會是針對受損嚴重建物的25戶住戶，會跟他們說明相關的安置計劃，包括國宅、租屋租金補貼，相關的情形會在晚上細節的部分會跟居民報告，市政府也會聽取住戶的意見，然後再做進一步的修正或溝通。