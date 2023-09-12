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快訊／北市府對基泰提第一波假扣押6200萬　遭北院駁回

▲▼基泰大直坍塌陷落現場在經過多日的灌漿填沙搶救後，目前陷落坑洞已完全填平。（圖／記者湯興漢攝）

▲基泰大直坍塌陷落現場在經過多日的灌漿填沙搶救後，目前陷落坑洞已完全填平。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

基泰建設大直基地施工不慎造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，台北市政府嚴厲要求基泰要負起責任，法務局也在9月9日向台北地方法院聲請首波假扣押，12日北院裁定駁回，北市府表示，今日已收到基泰建設提撥1億元匯進市府指定帳戶，北市府尊重北院裁定，將再與律師團研議是否提出抗告。

北市府發言人殷瑋表示，基泰大直事故之後，基泰建設終於在近日現身，並在市府連日要求之下，今天下午已將1億元匯入市府指定帳戶；而針對市府提出的第一波假扣押6200萬元，台北地院也裁定駁回。法務局提出第一波假扣押時，多次催告基泰出面但基泰未出面，還沒召開重訊記者會，也還沒有針對「救災、復原與安置」的1億元經費做出具體承諾；如今1億元經費已匯入市府指定帳戶，市府仍期望能先做好救災、復原與安置工作，捍衛受災戶權益。

至於日前提出的第二波10戶超過億元的假扣押以及其他法律程序，市府則說，一定站在受災戶這邊，能為住戶權益爭取多一分就是一分，仍會繼續努力。

殷瑋表示，救災、復原與安置等工作不是只有款項問題，此外也還有重建、賠償等多端事務，市府仍會聽其言也觀其行，強力要求基泰負起應負的責任，以受災戶的權益為優先考量。

北市法務局長連堂凱說明，市府今日收到台北地方法院駁回第一波聲請假扣押之裁定，北院駁回理由，主要認為基泰建設為上市公司，其資本總額為新台幣50億，且基泰建設9月10日即表示已願提撥1億信託支應救災，尚難認基泰建設將達無資力之狀態，或有隱匿財產、現存之既有財產已瀕臨成為無資力之情形，或財務異常而難以清償或其他有日後不能強制執行或甚難執行之虞之假扣押原因，因而駁回市府假扣押聲請。

法務局指出，基泰建設今天下午雖已將支應救災及安置的1億元匯進市府指定帳戶，惟考量本次受災戶人數眾多，受損金額龐大，又基泰建設建案亦涉有預售屋消費者權益問題，故北市府將再研議是否提出抗告。

針對第二波10名房屋全倒受災戶委任市府律師團聲請之假扣押金額逾2億元，後續的北院裁定情形，北市府將會密切關注，並呼籲北院裁定過程中需要補充或說明，北市府律師團都會盡全力配合，市府仍將全力維護民眾權益。

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