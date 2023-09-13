撞名基泰建設大股東　「王維聖」電話被打爆急發聲明

記者黃翊婷／綜合報導

基泰建設大直基地因施工不慎造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，一度還傳出幕後大老闆是王姓家族成員，其中第一大股東山福開發董事長王維聖更是受到各界關注。家泰建設開發董事長王維聖恰好「撞名」，近期電話被打爆，12日連忙透過官網發布公告，強調自己只是與山福開發董事長王維聖同名同姓，並非同一人，希望大眾不要混淆。

▲基泰建設工地因施工不慎，導致鄰近民宅房屋傾斜下陷。（圖／記者李毓康攝）

基泰建設（2538）因大直建案嚴重鄰損，老董陳世銘閃辭，昨日（12日）股價不跌反漲，投資圈認為，基泰能止跌回穩與背後重要股東有關。透過股市觀測站資料可知，基泰建設前十大股東以王姓、楊姓、鄧姓家族成員為主，其中山福開發董事長王維聖持有4.96％股權，讓外界十分好奇，這位王維聖究竟是誰。

▲家泰建設開發董事長急發聲明。（圖／翻攝自家泰建設網站）

家泰建設開發董事長王維聖恰好撞名，大直事件發生之後，一度被誤以為與基泰建設有關，近期電話響個不停，最後只好在12日透過官網發布聲明，內容提到，「家泰建設開發股份有限公司之法定代理人王維聖，與近日新聞媒體報導『基泰大直』鄰房坍塌事件之建商基泰建設股份有限公司之大股東山福開發股份有限公司董事長王維聖，僅係同名同姓，並非同一人，且二間公司均與家泰建設開發股份有限公司無任何關係，敬請社會大眾切勿混淆，特此聲明。」

至於基泰建設施工事故的後續處理進度，台北市政府都發局已在11日下午拿到基泰建設所有監測報告，並交由專業技師公會判定。

▲基泰總經理馮先勉。（圖／記者李毓康攝）

此外，台北市政府也針對基泰建設提出兩波假扣押，基泰總經理馮先勉在事發之後數次落淚，卻又被抓包將市府要求撥款用於災後救助重建的1億元，投入其公司名下的帳戶而非市府指定的信託帳戶，甚至反過來質疑市府是想拿人民的納稅錢把企業搞垮。

台北市長蔣萬安強調，「我的態度一直都很清楚，就是要求基泰出來面對、負起責任，我在乎的是災民的眼淚，不是建商的眼淚」，市府會以災民的權益為最優先考量，並持續要求基態要落實承諾。

而關於基泰董事會成員同時也在市府擔任顧問，被外界質疑有門神一事，蔣萬安表示，「如果有任何違法事證，我們一定依法究辦」。