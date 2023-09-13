蔡麗清被請辭！議員爆她與高虹安有芥蒂　全因基層有「這種感覺」

▲新竹市長高虹安、民進黨新竹市議員楊玲宜。（圖／資料照、翻攝楊玲宜臉書）

記者劉人豪／台北報導

新竹市政府4日發布主管人事調整，包括副市長蔡麗清、文化局長錢康明都離開市府團隊，蔡麗清也在臉書發文寫下「雲淡風清，無愧我心」8個字。對此，民進黨新竹市議員楊玲宜上電視政論節目時爆料，主要是一些民間社團因為跟副市長多次接觸，覺得副市長比較親切，所以自然而然就會比較想要邀請副市長，導致高虹安心中有芥蒂，兩人漸行漸遠。

新竹市府9月4日以新聞稿方式發佈重大人事令，被請辭的文化局長錢康隨後也在臉書寫下「全身而退安全下莊」，隔了一天在發文清空宿舍「清清楚楚、乾乾淨淨」，昨天更是對高虹安的幕僚提出有關名車接送的5點建議。同樣被請辭的副市長蔡麗清，今天一早也在臉書發文寫下「雲淡風清，無愧我心」8個字，感謝在新竹市府的261天，結交了許多一生的好友。

楊玲宜日前於三立新聞台《驚爆新聞線》節目中指出，8月時就已經耳聞副市長萌生退意，她表示高虹安比較少出現在地方的組織場，大多是派副市長出席各個社團、各個場合，後來這些社團也因為跟副市長多次接觸，覺得副市長比較親切，所以自然而然就會比較想要邀請副市長，「讓高虹安心裡就心有芥蒂，然後就是為了這件事情其實是很在意的」。

楊玲宜表示，另外在市政治理部分，高虹安跟蔡麗清陸陸續續有一些摩擦，有不同治理的想法跟理念，「我認為兩個人會漸行漸遠，是必然的一個結果」。