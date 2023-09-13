爆高虹安仍住豪宅還有保時捷　綠議員揭李忠庭「真正角色」

記者陳俊宏／綜合報導

新竹市長高虹安捲入住豪宅、名車代步等爭議，她強調自己住在15年的社區大樓。但民進黨新竹市議員楊玲宜爆料，高的說法被住戶打臉，即便到這周，高還是常態性住在豪宅「回建築」，且載送跑行程的保時捷也停在地下室。她也說，原本一直以為李忠庭是「韋小寶」的角色，後來發現是「垂簾聽政的慈禧」。

楊玲宜在12日的《新台灣加油》政論節目提到，這幾天包括新竹市政府、高虹安男友李忠庭的聲明，其實一般民眾都無法接受，很明顯你為了要解釋一個謊言，然後用更多謊言來解釋不合理的事情。

▼高虹安12日表示，很抱歉占用媒體版面。（圖／記者屠惠剛攝）

楊玲宜指出，這些聲明也證實幾件事，第一，真的有保時捷車子，前文化局長錢康明也說是真的，一開始市府發言人徐千晴還否認，說友人順道載一程；另外，高虹安說自己住在東區15年的大樓裡，這也是被住戶打臉，即便到這周，她還是常態性住在回建築，民眾對市長公然說謊、慣性說謊很不以為然，「我覺得這是品格問題」。

楊玲宜表示，經過這幾件事情，她原本一直以為李忠庭是「韋小寶」的角色，後來發現不是，「他是垂簾聽政的慈禧啊」。

▼「回建築」是新竹知名豪宅。（圖／記者陳俊宏攝）



對於爭議連環爆，高虹安12日表示，很抱歉占用媒體版面，相關單位都已進入調查階段，自己也出示相關證據，並有發聲明跟大眾說明，現在只希望大家可以回歸政策討論，而不是讓她的私人事情占用版面。

至於住豪宅一事，高虹安則強調，租屋的部分都是「朋友李先生」在處理，她自己住在新竹市15年的社區大樓，後續如果有相關告發，會請李先生將租賃事情跟檢調人員報告。

高虹安指出，搭乘司機私家車跑行程的部分，她都有匯款證明，針對是否有貪污收賄，目前新竹市府政風處也已展開調查，她也都把相關證據出示給政風處。