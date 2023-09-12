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社會 社會焦點 保障人權

高虹安右手戴金尾戒　命理師：防小人口舌攻擊「招貴人幫忙」

▲高虹安出庭被發現戴尾戒。（圖／記者劉昌松攝）

▲高虹安出庭被發現右手戴了一個尾戒。（圖／記者劉昌松攝）

地方中心／綜合報導

新竹市長高虹安爭議不斷，今（12）日又因為論文抄襲事件被台北地院傳喚出庭，她上午搭乘計程車現身，開庭結束憔悴受訪。媒體也發現，出庭前，高虹安的右手小指頭戴了一個疑似金色的尾戒。命理師楊登嵙表示，尾戒材質「金」代表吸財，而戴尾戒可以防小人，若紛爭已經造成，那就可以改戴右手小拇指來緩和。

▲命理大師楊登嵙教授。（圖／楊登嵙教授提供）

▲命理大師楊登嵙教授表示，戴尾戒可防小人的口舌攻擊。（圖／楊登嵙教授提供）

楊登嵙指出，戴尾戒可以防小人的口舌攻擊，平日想「預防」口舌糾紛的話就戴左手，那若紛爭已經造成，則可改戴右手小拇指來緩和。但建議平常就修口修心，尾戒還可增加自己的貴氣，招來貴人幫忙，遠離是非。

楊登嵙表示，尾戒材質「金」代表吸財，「銀」代表財庫，「銅」代表辟邪，「鑽石」代表旺財及貴氣，「黑色」表示要忘記過去。不過楊登嵙也提到，人要平順、成功，平時就要多與人為善，為善積德，累積福德，自然就能趨吉避凶，小人遠離。

新竹市長高虹安今天因論文抄襲事件到台北地院出庭，庭後她接受媒體訪問，表示自己很抱歉占用媒體版面，對於近期所有的事件，相關單位也都已經進入調查階段，自己也已經出示相關證據，也都有發聲明跟大眾說明，現在只希望大家可以回歸政策討論，而不是讓她的私人事情占用版面。

另外，高虹安也針對搭名車代步事件說明，她強調她搭乘司機私家車跑行程的部分，她都有匯款證明，針對是否有貪汙收賄，目前新竹市府政風處也已展開調查，她也都把相關證據出示給政風處，至於施淑婷車輛的部分，高虹安強調自己絕對沒有搭過她的車，目前就靜待政風處調查結果，相信能還清白。

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