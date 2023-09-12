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社會 社會焦點 保障人權

獨／開幕6個月就倒閉！台中牛排館員工崩潰　負責人9／15現身協商

▲▼台中牛排館。（圖／記者許權毅攝）

▲台中牛排館無預警宣布破產倒閉，店面慘遭蛋洗。勞工局表示，協調時間已經出爐。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

號稱台中Buffet始祖的台中牛排館乘載不少台中人回憶，3年前一度歇業，今年3月由新經營團隊接手，在北屯區風光開幕，當時還找來藝人鳥來嬤站台。沒想到昨（11）日驚傳破產，負責人一度神隱，30多名員工到市府申請勞資調解。台中市勞工局張大春表示，台中牛排館調解時間已經確定，將在本周五（9/15）進行首次勞資協商。

張大春表示，勞工局已經聯絡上負責人，顧姓負責人稱有意願解決現況，也希望市府協助，週五一起與員工協商。原本協商時間訂在下周，現決定提早到15日進行調解。

▲▼台中牛排館。（圖／記者許權毅攝）

▲台中牛排館開幕不到半年就又歇業，32名員工領不到薪水向勞工局申請調解。（圖／資料照片）

台中牛排館無預警倒閉，30多名員工控訴老闆欠薪，昨天店面也遭蛋洗、搬空設備。顧姓業者一度神隱後露面，直批「我發薪水的時候才是老闆，要改善時沒有人要聽我的！」也透露營收虧損3000萬，加上借貸已經燒光4500萬，已向品牌創始人曾媽致電，坦言「撐不下去了」，決定收攤。

▲▼台中牛排館老闆。（圖／民眾提供）

▲台中牛排館顧姓負責人一度神隱，後回覆台中市勞工局，敲定9月15日下午進行協調。（圖／民眾提供）

最初的台中牛排館曾陪伴台中人40多年，是許多在地人從小吃到大的老品牌，但2020年一度宣布停業。顧姓負責人今年3月向創辦人曾惠治買下品牌及醬料，在北屯重新開幕對外營業，老店的肉排、沙拉、甜點吃到飽之外，醬料也復刻，不過要價不便宜，1人799元，沒想到才開幕不到半年就宣布歇業。

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