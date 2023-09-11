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快訊／停業3年開張半年就破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

▲台中牛排館傳宣布破產，負責人神隱「50員工領唔薪水」。（圖／民眾提供）

▲台中牛排館傳宣布破產，負責人神隱「50員工領唔薪水」，廠商聽到消息衝到總部。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

今年3月底才盛大開幕的台中牛排館驚傳破產！一名林姓員工向《ETtoday新媒體》透露，總部及牛排館員工約近50人8月薪水至今都沒領到，昨（10）日顧姓負責人向大家宣布破產，自己已經快撐不下去後就神隱。不少員工衝到勞工局申訴以及到總部要負責人出面說清楚，但記者去電顧姓負責人，電話都已通未接。

勞工局也證實，台中牛排館昨日向員工宣布付不出薪水，今（11）日上午有員工31人前來市府為民服務中心申請勞資爭議調解案，調解事項主要有工資（8月迄今）、資遣費、加班費等10項訴求，金額尚於合計中。

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▲直擊！台中牛排館回來了，內部裝潢曝光…799元吃到飽還「買1餐送1餐」。（圖／記者游瓊華攝）

▲今年3月底，台中牛排館才盛大開幕。（圖／記者游瓊華攝）

根據了解，台中牛排館過往已出現拖欠貨款3個月的情況，今天上午不少廠商收到消息已衝到總部，另外20多名員工也到勞工局申訴。今年3月底，台中牛排館盛大開幕，當時顧姓負責人還宣布，之後將會開放加盟，2年內全台要開50家，只收500萬元保證金，預計開店從桃園一路往南開到屏東，之後要往上櫃邁進，未料才不到半年就傳出破產消息。

承載老台中人的記憶、曾陪伴台中人40多年的台中牛排館，是許多在地人從小吃到大的老品牌，但2020年宣布停業。不捨老品牌就此走入歷史，台中市演藝活動商業公會顧姓理事長向台中牛排館創辦人曾惠治買下品牌及醬料，今年3月底在北屯重新開幕對外營業，除了維持老店的肉排、沙拉、甜點吃到飽之外，醬料也復刻，不過要價不便宜，1人799元，未料不到半年爆出破產欠薪情事。

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