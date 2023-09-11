台中牛排館傳破產欠薪！員工控負責人「雙手一攤」：我很可憐

▲台中牛排館驚傳倒閉，女員工控訴顧姓負責人拖欠薪水。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中牛排館去年疫情期間，因房東與台糖租約問題被斷水電歇業，經顧姓負責人接手，今年3月盛大開幕，未料昨（10）日卻又驚傳破產倒閉。員工今（11）日受訪控訴8月薪水被拖欠，詢問顧男竟雙手一攤稱自己很可憐、沒錢支付薪水，還說公司有什麼就拿什麼，隨後神隱，面對雇主無賴的態度，認為「很錯愕，身為老闆這樣相當離譜。」

台中牛排館驚傳破產，勞工局證實，今日上午有31名員工前來市府為民服務中心申請勞資爭議調解案，調解事項主要有工資（8月迄今）、資遣費、加班費等10項訴求，金額尚於合計中。

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記者實際查訪，台中牛排館店面被蛋洗、貼上「老闆欠錢」布條，1名女員工受訪表示，之前就聽說過雇主拖欠廠商費用的情況，但員工薪水並未拖欠，不過昨天薪水沒有入帳，她便前往總部詢問顧男，欲搞清楚狀況，豈料顧男直接雙手一攤、說沒有錢沒辦法支付，現在不知道該怎麼辦。

▲台中牛排館店面被貼上「老闆欠錢」布條。（圖／記者許權毅攝）

女員工指出，顧男稱自己很可憐，因欠錢付不出薪水，還責怪員工表現未達期待，甚至擺爛說牛排館也沒了，只撂下一句「我沒有錢付，公司有什麼你們就拿去吧」，隨後就神隱找不到人。女員工說，「這樣的回應讓我們很錯愕，身為老闆怎麼可以這樣子，很離譜吧。」

另外，雖經查詢未查出台中牛排館有販售餐券情形，不過若有消費者從任何管道購買其餐券，可向金融機構要求退換票面金額。

台中市政府主任消保官何怡萱指出，依照禮券定型化契約規定，禮券發行人應依法定方式提供消費者自出售日起算至少一年期間之履約保障機制，通常發行人會洽由金融機構提供履保。如發生禮券無法履約之情況，持券人可向金融機構要求退還票面金額，但不包括無償贈送的禮券。

何怡萱說，如果消費者是使用信用卡購買餐券，餐券發行人因停歇業無法提供服務時，消費者可向銀行申請爭議款。

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