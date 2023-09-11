蛋洗台中牛排館畫面曝！50人被欠薪　店內遭貼5字嗆：顧XX還錢

▲台中牛排館昨日傳出遭蛋洗砸店，店前有布條寫下「老闆欠錢」。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

今年3月底才盛大開幕的台中牛排館昨天傳出破產，近50名員工8月薪水遭欠，顧姓負責人也神隱不出面。記者實際走訪位在北屯的店面，發現店前有大量雞蛋殼，玻璃上明顯有遭蛋洗過，店外貼著「老闆欠錢」，店裡地板更是直接寫明「顧XX還錢」。

據了解，台中牛排館昨（10）日才突然歇業，晚間窗簾、大門都關上，疑似一群員工不滿遭到欠薪，持雞蛋在大門口攻擊抗議，附近民眾今日路過看見此狀，紛紛拿手機拍照，直言「相當驚訝，我才說要來吃」。

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▲店裡地板更是貼著「顧XX還錢」，疑似員工遭欠薪不滿抗議。（圖／記者許權毅攝）



有民眾近期前來用餐，直言一客要價800塊，逼近大型集團的吃到飽等級，但是台中牛排館使用的食材明顯是加熱過，並且不太新鮮，用餐時刻也是人潮不多，明顯是在苦撐，但是聽聞「倒閉」仍相當訝異。

▲▼店面前留下滿地碎雞蛋，氣味濃厚。（圖／記者許權毅攝）

勞工局證實，台中牛排館昨日向員工宣布付不出薪水，今（11）日上午有員工31人前來市府為民服務中心申請勞資爭議調解案，調解事項主要有工資（8月迄今）、資遣費、加班費等10項訴求，金額尚於合計中。

承載老台中人的記憶、曾陪伴台中人40多年的台中牛排館，是許多在地人從小吃到大的老品牌，但2020年宣布停業。不捨老品牌就此走入歷史，台中市演藝活動商業公會顧姓理事長，向台中牛排館創辦人曾惠治買下品牌及醬料，今年3月底在北屯重新開幕對外營業，除了維持老店的肉排、沙拉、甜點吃到飽之外，醬料也復刻，不過要價不便宜，1人799元，未料不到半年爆出破產欠薪情事。