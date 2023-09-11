　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蛋洗台中牛排館畫面曝！50人被欠薪　店內遭貼5字嗆：顧XX還錢

▲▼台中牛排館。（圖／記者許權毅攝）

▲台中牛排館昨日傳出遭蛋洗砸店，店前有布條寫下「老闆欠錢」。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

今年3月底才盛大開幕的台中牛排館昨天傳出破產，近50名員工8月薪水遭欠，顧姓負責人也神隱不出面。記者實際走訪位在北屯的店面，發現店前有大量雞蛋殼，玻璃上明顯有遭蛋洗過，店外貼著「老闆欠錢」，店裡地板更是直接寫明「顧XX還錢」。

據了解，台中牛排館昨（10）日才突然歇業，晚間窗簾、大門都關上，疑似一群員工不滿遭到欠薪，持雞蛋在大門口攻擊抗議，附近民眾今日路過看見此狀，紛紛拿手機拍照，直言「相當驚訝，我才說要來吃」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台中牛排館。（圖／記者許權毅攝）

▲店裡地板更是貼著「顧XX還錢」，疑似員工遭欠薪不滿抗議。（圖／記者許權毅攝）

有民眾近期前來用餐，直言一客要價800塊，逼近大型集團的吃到飽等級，但是台中牛排館使用的食材明顯是加熱過，並且不太新鮮，用餐時刻也是人潮不多，明顯是在苦撐，但是聽聞「倒閉」仍相當訝異。

▲▼台中牛排館。（圖／記者許權毅攝）

▲▼店面前留下滿地碎雞蛋，氣味濃厚。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中牛排館。（圖／記者許權毅攝）

勞工局證實，台中牛排館昨日向員工宣布付不出薪水，今（11）日上午有員工31人前來市府為民服務中心申請勞資爭議調解案，調解事項主要有工資（8月迄今）、資遣費、加班費等10項訴求，金額尚於合計中。

▲▼台中牛排館。（圖／記者許權毅攝）

承載老台中人的記憶、曾陪伴台中人40多年的台中牛排館，是許多在地人從小吃到大的老品牌，但2020年宣布停業。不捨老品牌就此走入歷史，台中市演藝活動商業公會顧姓理事長，向台中牛排館創辦人曾惠治買下品牌及醬料，今年3月底在北屯重新開幕對外營業，除了維持老店的肉排、沙拉、甜點吃到飽之外，醬料也復刻，不過要價不便宜，1人799元，未料不到半年爆出破產欠薪情事。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
知名餐廳爆「蟑螂大餐」！　北市衛生局稽查結果曝
快訊／00878發錢了！　大戶睡醒爽領35萬
iOS 17正式版要來了　3款iPhone無法更新
10位啦啦隊女神出爐！　組台灣最強應援團
受災戶有3選擇　北市提供「一坪1600」租金補貼
震驚全美！「昏迷26年」植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝
「痛痛女孩」又3例勝訴！　立委喊話衛福部：別再打官司
快訊／高雄摩鐵命案！男倒臥浴缸身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南科塞車有解了！　3.3億新港社大道工程今年完工

搭機買免稅品也能刷卡！長榮首推「機上多元支付」　預購再打8折

衛武營「Open House打開廳院」免費索票！集結表演、戶外市集開跑

紅色死神來了！「AI強化職場力」技能線上教　零經驗也能變高手

秋季平均0到2個颱風侵台　專家：今年「秋颱」少一點！聖嬰機率高

蛋洗台中牛排館畫面曝！50人被欠薪　店內遭貼5字嗆：顧XX還錢

宜蘭創新書市5千人響應！新北、台東接力書店市集　集結咖啡手創

嘉義縣市不同調！停班課超混亂挨轟　黃敏惠遭市民洗版正面回應了

不輸芭比Q！一票狂喊「這6字」太洗腦　他秒懂：台灣突然也流行

超陌生！妹子IG跳「一堆風景照」以為被盜　一票驚+1：我也會

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

韓《想見你》「中年李子維」變惹　安孝燮長髮蓄鬍...流浪了嗎QQ

女兒洗衣花1萬多塊　爸不敢置信氣到無言

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

南科塞車有解了！　3.3億新港社大道工程今年完工

搭機買免稅品也能刷卡！長榮首推「機上多元支付」　預購再打8折

衛武營「Open House打開廳院」免費索票！集結表演、戶外市集開跑

紅色死神來了！「AI強化職場力」技能線上教　零經驗也能變高手

秋季平均0到2個颱風侵台　專家：今年「秋颱」少一點！聖嬰機率高

蛋洗台中牛排館畫面曝！50人被欠薪　店內遭貼5字嗆：顧XX還錢

宜蘭創新書市5千人響應！新北、台東接力書店市集　集結咖啡手創

嘉義縣市不同調！停班課超混亂挨轟　黃敏惠遭市民洗版正面回應了

不輸芭比Q！一票狂喊「這6字」太洗腦　他秒懂：台灣突然也流行

超陌生！妹子IG跳「一堆風景照」以為被盜　一票驚+1：我也會

中國加大海外投資　阻擋美日掌握全球供應鏈

辣人妻變「淫行員」！千字文自爆上班多P　網曝本尊讚：真的美

曾敬驊化身夢幻花美男！導演謝沛如「終於還他原本美貌」

南科塞車有解了！　3.3億新港社大道工程今年完工

Jaguar「電動版XJ豪華房車」傳重啟開發　450匹雙馬達車格再放大

「蟑螂大餐」港式飲茶稽查不合格！衛生局現場抓「4大衛生缺失」

南消六大強化新任中隊幹部指揮能力　強化救災管理效能

台東113年公告土地現值及公告地價作業說明會　12日有11場次

竹市府與兩醫院合作　送新生兒「嬰幼兒閱讀禮袋」

搭機買免稅品也能刷卡！長榮首推「機上多元支付」　預購再打8折

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

不斷更新／暴雨襲擊！嘉義大學各校區停課

周末變天「雨區擴大」　全台迎雨

廟會迷你裙正妹熱舞爆紅　超美笑容電暈鄉民

LINE驚見「1交疊貼圖」姿勢羞炸！全場買爆

威力彩今晚飆5.2億　4星座4生肖財運旺

嘉義市停班課太亂！黃敏惠臉書遭罵翻

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

蛋洗台中牛排館畫面曝　遭貼5字嗆：顧XX還錢

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

她失戀拜月老　找男條件「打滿1頁A4」！

快訊／嘉義市國立高中職緊急宣布：停課不停班

更多熱門

相關新聞

工程師加班累爆　周六還要參加「員工運動會」

工程師加班累爆　周六還要參加「員工運動會」

許多科技公司會舉辦家庭日、企業運動會，就有網友在PTT發文，為什麼科技業很喜歡辦運動會？活動中還要員工繞場脫帽敬禮，上班累到爆了，下班時間只想休息，「辦園遊會不是更好，有得吃又可以聊八卦，到底啥原因？有卦嗎？」

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

特斯拉上海超級工廠第200萬輛整車出廠 產業鏈本土化超95％

特斯拉上海超級工廠第200萬輛整車出廠 產業鏈本土化超95％

「公司宣布周休3天」不扣薪！友人卯死

「公司宣布周休3天」不扣薪！友人卯死

公司最受歡迎員工是牠！可坐大腿

公司最受歡迎員工是牠！可坐大腿

關鍵字：

台中牛排館欠薪員工蛋洗

讀者迴響

熱門新聞

百萬網紅夫妻宣布停更哭了！美女妻「潰堤送急診」

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

「世界第一美」現蹤信義區街頭！

快訊／遊艇大亨涉性侵遭通緝　見警圍捕竟拔槍

百萬YouTuber宣布停更：不想讓YT綁著我了

即／嘉義暴雨釀2死！男女疑活活淹死

快訊／美國隊長結婚了！克里斯伊凡娶小16歲辣妻

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

小鬼黃鴻升「遺作晚了6年」終於要上映！

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

即／豪雨淹半個縣！嘉義縣宣布11日停班停課

2023年Netflix韓劇「全球收視排行」公開！

iPhone 15周三發表！　手機重量、尺寸搶先曝光

嘉義暴雨狂下！火車站變漂漂河

更多

最夯影音

更多
90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃
Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面