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社會 社會焦點 保障人權

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

▲▼台中牛排館老闆。（圖／民眾提供）

▲台中牛排館顧姓老闆今日下午現身說明，坦言已經燒了4500萬，無法撐下去。（圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中牛排館無預警倒閉，近50名員工控訴老闆欠薪，店面也遭蛋洗、搬空設備。顧姓業者今日下午首度露面，直批「我發薪水的時候才是老闆，要改善時沒有人要聽我的！」也透露營收虧損3000萬，加上借貸已經燒光4500萬，昨日向品牌創始人曾媽致電，坦言「撐不下去了」，決定收攤。

顧姓業者表示，當初評價差，以為是肉品有問題，換了好幾個廠商，最後才發現是「人員的問題」，也就是經營出狀況，品質有問題時，試圖要改變，但是員工沒有人要聽自己的，演變成經營不良，但說再多都是藉口，「我也不想有藉口。」

▲台中牛排館突傳出倒閉消息，店前被掛上「老闆欠錢」布條。（圖／記者許權毅攝）

顧透露，當初是秉持把「台中牛排館」名字留下，才去購買這個商標與配方，很努力想去做，但是評價卻從一顆星往上爬，別人都是五顆星開始。他也說：「有時候講，是我業障太深？還是怎樣？但是既然已經做了，只好勇往直前，也為了牛排館借錢，是到了最後一分錢，真的沒辦法，才變成現在的情形。」

▲▼台中牛排館老闆。（圖／民眾提供）

▲顧姓業者說，總部許多設備也被廠商搬走，認為是強盜。（圖／民眾提供）

台中牛排館倒閉消息一出，有員工批老闆雙手一攤，要員工「要搬就搬」，今日總部、店面，都出現許多廠商衝去拿回設備、原料。對此，顧姓業者表示，該如何處理應該要依循法源，他們搬走東西是違法的，應該是要透過法院，「我們有人在裡面，他們（廠商）搬走電視、螢幕等等，這是強盜罪。」

至於昨日搞消失的原因？顧回應，是因為昨日不舒服在住院，電話沒接到，員工就一股腦罷工，17點左右還有回電，問發生什麼事情，現在新聞已經很大，「我口袋確實沒有錢、經營不善，員工薪資部分有心要處理，會配合勞工局。」

顧強調，從開業第一個月就虧損百萬，營收部分虧了3000多萬，加上借貸1500多萬，短短半年已經虧損4500萬。昨日確實有向台中牛排館創辦人「曾媽」致電，說明自己撐不下去，決定歇業。

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