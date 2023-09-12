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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴清德首拋0到22歲政策牛肉　增「身心適應假」、囤房稅2.0

▲民進黨總統參選人賴清德出席「國家希望工程」國政願景發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德今天上午公布「0到22歲」政策牛肉。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（12日）親自召開第二場「國家希望工程」國政願景發表會，首度公布「0到22歲」3階段政策牛肉，包括多個重要面向：公托、準公托及保母服務再加碼，提高送托率至36％；高中職全面免學費；研擬增設「身心適應假」，照顧兒少的身心健康；高等教育補貼私校學費，擴大高教「深耕計畫」，成立百億海外遊學圓夢基金；完成「最低工資法」立法，改善青年就業起薪；以及推動「囤房稅2.0」。

賴清德今天上午在民進黨中央黨部舉行國政願景發表會，他表示，今天第一次召開記者會，向國人提出「0到22歲」投資未來世代的分項政策，每個人從出生、長大、就學、進入社會，0到22歲是最關鍵的時段，政府有責任給予適當的支持，這一次所提出來的政策規劃，有別於過去是站在政府的角度提出政見，而是跨領域、跨政策完整的政策提出。

賴清德說明，他將該政策分為0到6歲、6到18歲、18到22歲3階段，希望建立全方位社會支持體系的具體方案，第一個階段要推動「0到6歲國家一起養2.0」，第二階段要以多元均優的教育環境，成就每個兒少，第三階段則是要成就多元青年的發展，且每個階段分別有5個對策。

針對第一階段，賴清德說明5大對策表示，第一，要將「0到3歲家外送托率」從現在24％提升到OECD國家的36％水準；第二，減輕0到2歲托育費用；第三，由政府補助支持人力，推動公共幼兒園寒暑假提供服務，讓托育時間完整化；第四，將各年齡層托育師生比從現行1比5降低到1比4；最後是實施彈性的育嬰假、針對新手父母提供「育兒指導員」的服務、鼓勵企業結合準公共政策增加附設園所，以完善育兒的支持措施。

針對第二階段，賴清德同樣提出5大方案，第一，要全面落實高中職免學費，並持續推動高中職均優化和社區化；第二，要強化友善學習的校園環境，預防校園霸凌、反毒，推動校園性平觀念教育等；第三，積極培育全球公民，要推動雙語教育，並提供國際化的學習環境等，「在起跑點上不輸給其他國家的孩子，我們才有競爭力」；第四是優化照顧兒少身心健康，研擬增設「身心適應假」，讓青少年有合適方式自我覺察、自主調適情緒的壓力；最後，要挹注資源提升特教品質，「未來國家不應該遺漏任何一個人，哪怕他是身心障礙者」。

針對第三階段，賴清德再提出5大方案，第一，要制定「青年政策白皮書」；第二，「3＋1」策略投資高等及技職教育，要減輕高教學費負擔，每年定額補助每位學生3.5萬，促進教育平權，且將設立「百億學生海外圓夢基金」，「水位一直保持百億，用多少補多少」，讓外國學子來台灣，鼓勵台灣學子開拓國際視野，並將擴大投資技職教育，開設學士後產業技術專業人才培訓專班，弭平學用落差。

賴清德說明，第三是強化青年工作者的權益保障，包括完成「最低工資法」立法，以及強化非典型勞工在薪資、工時、休假、保險等基本勞動權益等，例如外送員很辛苦，政府有責任給予更周延的保障；第四是全力推動「居住3對策」，推動「囤房稅2.0」鼓勵釋出空屋，以及推動「協助百萬租屋家戶」計畫，社會住宅、包租代管、租金補貼增加55萬戶，將現行800萬青年安心成家優惠貸款至1000萬元，貸款年限由30年延長至40年；第五則是鼓勵青年參與公共事務，持續推動「18歲公民權」。

賴清德說，一個國家是否偉大，不在於武力強弱，而是人民福祉是否照顧周延，台灣經過幾十年努力，建立勞工退休金、國民年金、農民退休金制度，全台灣2350萬人退休制度已經趨於周延，另外健保制度從民國84年發展到今天，滿意度高達9成，也因此讓台灣免於過往「因病而貧」、「因貧而病」的狀況，今天他提出更宏觀、前瞻的「0到22歲」投資，就是要讓台灣成為幸福的國度，政府持續投資年輕人的未來，就是投資國家的未來，「我挺你，做自己，台灣會更好」。

對於高中職全面免學費政見，行政院會今年6月底已通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，明年2月實施，未來繳費單仍會列出學費，但會註明教育部補助。

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