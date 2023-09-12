馬英九稱兩岸差釀不敢生小孩　她曝數據酸：那1950年代出生率應很低

▲前總統馬英九。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九11日出席「2023地緣政治高峰論壇」時指出，兩岸關係快速惡化，增加台灣人民的危機感，總統蔡英文任內至2022年，新生兒減少6萬9000人。對此，民進黨立委范雲回應，照馬英九的邏輯，1950年代，臺灣處於兵兇戰危之極，生育率應該極低，但當時生育率高達6-7%，甚至政府還推廣兩個恰恰好。

范雲表示，少子女化，是台灣的難題，不是任憑馬英九先生拿來做為選舉操作恐慌的工具。 馬英九先生發言，混淆視聽，讓真正需要被討論的少子女化議題，被膚淺貼上標籤。

范雲指出，馬英九稱他執政時，大家都知道兩岸和平穩定、不會打仗，所以年輕人都敢生孩子。而現在年輕人不敢生小孩，是因為蔡總統任內兩岸關係惡化？「照馬先生的邏輯，1950年代，臺灣處於兵兇戰危之極，當時的生育率應該極低。事實上，當時生育率高達6-7%，甚至政府還推廣兩個恰恰好，以控制出生人數。」

范雲表示，生育率起伏的原因很多。面對少子女化議題，這幾年，行政、立法部門、學者專家和民間團體都不斷討論，嘗試提出回應年輕世代需求的解方。這些馬英九竟全都無視。

范雲質疑，馬英九你當過臺灣總統八年，「這就是你解釋少子女化議題的方式？你就想告訴大家，你是一個腦袋空空、發言空空的前總統？過於簡化複雜問題的發言，非常不可取。」



范雲表示，作為負責任的執政黨，為了更友善的生養環境，民進黨這七年不斷提高少子女化的經費，已經連續二年超過一千億。包含：增加二日產檢假及陪產檢假，薪資由中央政府補貼。將育嬰留停津貼，從六成薪提高到八成薪，差距不用雇主負擔，由中央政府來補齊。

范雲指出，為了鼓勵家長育兒，在職場更有彈性，也將育嬰留停從一次只能請六個月，縮短到可以請一個月。 育嬰津貼施行十年以來，男性請領比例都低於二成，八成以上都是女性請假來育兒。2021年7月，育兒新制通過後，當年度男性請領比例終於達二成；隔年，男性請領比例更是達到四分之一。

范雲表示，未來會跟民間團體一起推動：發展照顧基金，為各種照顧假、照顧公共化財源做準備，不再倚賴就業保險。育嬰留停往彈性化發展，真正職場與家庭平衡。整合產檢及陪產檢假，雙方都可享有七天「生產準備假」，不只聚焦醫療產檢，產前準備更重要。比照孕婦產假，配偶也要有一個月「陪產暨親職假」，雙方從嬰兒出生，就共同享有育兒的權利。比照公務員，勞工也應享有七天「有薪家庭照顧假」。