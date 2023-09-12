快訊／賴清德盼促「最低工資法」立法　不喊數字：建立制度更重要

▲民進黨總統參選人賴清德接受媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（12日）親自召開第二場「國家希望工程」國政願景發表會，主張任內完成「最低工資法」立法，改善青年就業起薪。對於媒體詢問是否有明確的夢想數字，賴強調，制度的建立比喊一個數字來得重要，必須考量社會經濟的進步、消費指數的情況、公開透明的參與等面向。

賴清德今天上午在發表會後回應媒體提問，媒體關注，針對最低工資是否有明確的夢想數字，例如總統蔡英文曾經提出3萬，國民黨總統參選人侯友宜近期則提出3萬3千元的主張？

賴清德說明，他比較強調「制度性的建立」，有制度性對勞工的保障比較大，換句話說，蔡英文任內連8年調升基本工資，增幅是38％左右，如果照在野黨所提出的數字（指侯友宜提出3萬3千元），增幅大約是20％，也沒有超越蔡英文任內對基本工資調升的幅度。

賴清德指出，他要講的另外一個層面是更重要的：要建立一套制度，考量到社會經濟的進步、消費指數的情況，並兼具公開透明的參與，「制度的建立毋寧是更重要的」，這比去喊一個數字來得重要。

此外，媒體也詢問，《ETtoday新聞雲》本周公布最新民調，賴清德以最高支持度36.5%領先其他對手，學者認為若泛藍不整合，賴當選無懸念，但若藍白合的話，侯友宜可能會超車，請問是否擔心「藍白合」？不過，由於記者提問相當長，賴清德疑因忘記此問題，一併回答時並未回應該題目。