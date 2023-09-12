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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不挺了？高虹安「豪宅、男友」爆爭議　朱立倫喊話快釐清

▲朱立倫今天上午陪同新北市立委參選人林金結到土城、三峽等各宮廟參香、拉票。（圖／許靖騏攝）

▲朱立倫今天上午陪同新北市立委參選人林金結到土城、三峽等各宮廟參香、拉票。（圖／許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

前新竹市文化局長錢康明昨卸下公職身分第一天一早就大爆內幕，指市長高虹安的「好朋友」（男友李忠庭）私下干涉市政，單獨約談市長室幕僚，甚至約錢康明談跨年晚會，特別關心府內事務、「在外幫忙談事情」，警告遲早會出事。對於高虹安這些爭議，朱立倫今（12）日表示，高市長跟團隊要趕快釐清相關事項。

針對高虹安爭議連爆，李柏毅在節目《新聞面對面》指出，最挺高虹安的兩個政黨，現在幾乎已經不敢碰她了，國民黨主席朱立倫這次也沒講話了，因為「朱主席也知道這個真的太瞎」。

朱立倫今日上午陪同立委參選人林金結土城區到五穀先帝廟上香祈福，被問到高虹安醜聞連環爆怎麼看？朱立倫僅回應，尊重司法，遵守相關規範，高市長跟團隊要趕快釐清相關事項，才能讓新竹市政穩定下來。

至於林金結之前雖惹出「總統支持郭台銘、立委支持林金結」扇子字樣遭外界質疑倒戈風波，但朱立倫當時表示先以規勸為主，若規勸不聽就執行黨紀，林金結最終也遭黨部嚴厲口頭警告。

林金結後來不斷強調唯一支持侯友宜，目前土、三地區的看板也都與侯友宜合體，今天上午朱立倫也陪同林金結到土城區五穀先帝廟、三峽祖師廟、三峽興隆宮、三峽福安宮拉票，主席帶著立委小雞行程走透透，輔選不遺餘力，地方黨部及黃國定黨部也接到場動員支持。

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