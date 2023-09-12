高虹安男友「租百坪豪宅1間套房」　律師曝關鍵：很奇怪！

▲高虹安爭議連環爆。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

新竹市長高虹安近期捲入住豪宅、名車代步等爭議，還被前文化局長錢康明影射「好朋友」（男友李忠庭）干政。而律師林智群表示，高的男友租約很妙，是租一個套房，租套房也沒什麼，一般民眾都租過，但在一間豪宅裡面租一間套房，那就很奇怪了！

林智群11日在臉書說，他去查一下該建案「回建築」的實價登錄，都是108-130坪的房子，大家知道100多坪的房子是什麼概念嗎？可以在裡面打樂樂棒球欸，這種豪宅基本上屋主都不缺錢，就算是要出租，也是租一整層給外商公司主管，不會只出租一個套房給人家。

▲▼高虹安和男友李忠庭。（圖／資料照／記者林敬旻、劉昌松攝）



林智群表示，出租一個套房，難道房東跟你住嗎？一般人會喜歡跟房東一起住嗎？如果房東不住在那裡，那豈不是讓你用「套房租金」，享受一間豪宅的設備嗎？下次如果有客戶問要怎麼利益輸送給對方，不能送錢，他一定會推薦這個方式的，「連手法都翻新了，果然是新政治。」

對於住豪宅爭議，李忠庭發聲明回應，「關於本人租屋一事，實為本人以符合市價的合理行情，即每月5萬元向房東承租，承租標的為該戶不動產內三房中的其中一間套房，絕無所謂租金與市價行情顯不相當情形。」

李忠庭強調，關於租金繳納部分，是由他本人按月以個人資金全數繳納，「高虹安市長對於本人承租上開房屋時的詳細情形並不知情，乃於報載後，本人方提供相關租約和匯款憑證，供高虹安市長檢視，其中絕無報載所稱任何無償，或以低價收受建商利益情形。」

▼「回建築」是新竹知名豪宅。（圖／記者陳俊宏攝）



▲▼高虹安透過市府秀出租約與匯款紀錄。（圖／新竹市政府提供）



▼林智群發文。（圖／翻攝林智群臉書）