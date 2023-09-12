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性別長期失衡　學者：中國逾3000萬男性討不到老婆

▲▼中國人口,中國人口普查。（圖／路透）

▲中國有3000萬以上的男性找不到老婆，話題引起關注。（圖／路透）

中央社

中國人口學會副會長、南開大學教授原新11日表示，中國長達約40年的出生人口性別比偏高（性別失衡），造成一些人「被動單身」，有3000萬以上的中國男性找不到本國老婆。

經濟觀察報報導，曾任中國國家計生委全國出生人口性別比治理專家組長的原新，日前在出席百度財經「有識」專欄訪談時，作上述表示。

日前有中國媒體引用「中國統計年鑑（2022）」數據，截至2021年，中國15歲以上單身人口約有2.39億人，引發關注。原新對此表示，中國法定結婚年齡是男性22歲、女性20歲，加上「單身」的定義有分歧，因此用15歲作為計算單身人口的標準並不正確，真正的單身人口肯定低於此數。

但原新指出，需要關注的是，長達約40年的出生人口性別比偏高（男性除以女性，數值越高代表男性越多，比重越失衡），造成了一些人「被動單身」，更導致中國有3000萬以上的男性找不到老婆。

原新表示，中國數以千萬計的男性缺乏可婚配的適齡女性，已是既成事實。由出生人口性別比偏高，埋下男女婚姻年齡段人口數量不匹配的性別失衡社會問題，已經開始呈現。

他指出，以這種性別失衡背景形成的婚姻擠壓、結婚人數減少、失婚和離婚率上升等社會現象和社會問題，也在中國同時顯現，必須積極主動因應這個性別失衡的社會。

原新指出，1982年中國第3次全國人口普查時，性別比達到108.5，高於107的正常值上限。此後中國出生性別比持續波動上升，2004年達到了最高值121.2，經過官方大力治理開始下降，2021年才降到108.3。

他表示，以此計算，從1980年到2021年，中國一共出生7.99億人，平均出生性別比是114.4。若依105的正常中間值推算，這42年間，中國的男性比女性多出生3400萬至3500萬人。這意味著，全國至少有3000萬以上的男性如果想結婚，會找不到本國老婆。

原新指出，到了適婚年齡，性別失衡就會出現兩個問題。一是婚姻的競爭性在增強，隨之而來的如彩禮（聘金）的增加、選擇性的增強、結婚成本的上升等。二是婚後家庭的穩定性會受到挑戰，畢竟有3000多萬的男性結不了婚，導致離婚率有可能上升。

同時，青壯年時期的男性有生理需求，有可能因此導致社會治安案件、甚至刑事案件，影響到社會穩定；等到步入老年，即沒有後代，也沒有老伴，增加了養老的複雜性和壓力。

他認為，出生人口性別比徹底恢復到正常區間的難度很大，性別失衡問題不會自然消失，是長週期現象，貫穿整個生命週期，大齡未婚男性需求短期內不會自動解決。因此，必須積極主動因應性別失衡社會，以國家統籌治理模式應對性別失衡問題。

原新針對「單身者消費力較強」的說法表示，這並不準確。像是購屋或租屋，一個人不需要那麼大的房子，可能會往小型化發展，更不排除有一些人根本沒有購屋的慾望，就像日本、韓國的一些單身者只想維持最低的生存需求，也不願就業。如果大家都低慾望，更刺激不了消費。

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