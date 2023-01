中國60年來首度「人口減少」　統計學家感嘆：中國未富先老

▲中國60年來首度「人口減少」。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

中國人口去年出現60年來的首次減少,這一歷史性轉折可能象徵著中國公民數量長期下降的開始,並對世界經濟產生深遠影響。《路透社》甚至以「中國60年來首次人口下降 敲響了人口危機的警鐘」(China's first population drop in six decades sounds alarm on demographic crisis)來報導中國的人口減少。

根據《路透社》報導,中國國家統計局報告稱,2022年14.1175 億人口減少了約85萬人,這是自1961年(中國大饑荒的最後一年)以來的首次下降,這可能使印度即將成為世界上人口最多的國家。

從長遠來看,聯合國專家預計到2050年中國人口將減少1.09億,是他們此前預測的2019年人口減少量的3倍多。

中國人口統計學家易福賢(Yi Fuxian,音譯)感嘆,「中國未富先老,收入下降導致經濟放緩,健康和福利成本飆升導致政府債務增加」。

易福賢說,中國的人口和經濟前景比預期的要黯淡得多,中國將不得不調整其社會、經濟、國防和外交政策,勞動力的萎縮和製造業規模的下滑,將進一步加劇美國和歐洲的高物價和高通膨。

「中國國家統計局」局長康毅對人口下降的擔憂不以為然表示,「總體勞動力供過於求」。

中國去年的出生率僅為每千人 6.77 人,低於2021年的 7.52 人,創下有記錄以來的最低出生率。死亡率為每千人 7.37 人,為1974年文化大革命以來的最高水準,而 2021 年為 7.18 人。

康毅說,中國育齡婦女人數(中國政府定義為25歲至35歲)減少了約 400 萬。

中國社群媒體上也對這個話題熱議,一位用戶名為 Joyful Ned 的網友發帖稱,「女人不想生孩子的根本原因不在於自己,而在於社會和男人沒有承擔起養育孩子的責任。生育對於女性來說,這會導致她們的生活質量和精神生活嚴重降低」。