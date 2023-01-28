中國出招救人口「年輕人卻不想生」　2關鍵曝光：想成為最後一代

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

中國出現60年來首次人口負成長，當局頒布各種措施如財政補貼等優惠，試圖提高生育率，但是對未來感到悲觀幾乎是當前中國青年的共同哀愁，許多人已決定要成為家族的最後一代。

德國之聲（DW）今天報導，25歲居住在上海的Emma Li說，中國年輕人普遍對前途感到迷惘，也覺得生活壓力很大，生孩子只會增加生活的無奈。

Emma表示，中國出現60年來首次人口下降的消息並未改變她對婚姻或生小孩的想法，身旁許多朋友也不願依循上一輩的生育之道，何況現今的中國年輕人都受過高等教育，不容易被傳統的家庭觀念說服。

此外，中國高壓的生活方式和日常生活的壓力，也是造成年輕人對於成家深感卻步的原因。27歲住在北京的Cynthia Liu說，工時漫長加上工作不盡人意，低薪又遭逢通膨，中國的年輕一代無法撫養孩子。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

她表示，因中國政府對書籍、電影甚至電子遊戲的嚴格審查，不知道如何確保孩子可享有快樂童年；基於同情心和責任感，「在很大程度上使我們相信不要把新的生命帶到這樣的世界裡」。

再者，過去3年疫情期間，中國政府的封城措施與加強對社會的管控，影響中國社會與民眾對未來的展望。26歲住在天津市的Adam Wang表示，過去3年各地反覆執行封城，導致許多人積蓄見底，以及失去生活的安全感。

他說，工廠和快遞平台無法為工人提供基本的福利，越來越多人爭相捧公務員的飯碗，因為青年失業率在疫情期間達到新高。

2022年12月，中國16歲至24歲的失業人數達2000萬，中國國家統計局的數據顯示，2022年7月中國的青年失業率高達19.9%。

Adam Wang表示，經濟前景的惡化使中國年輕人為生計而掙扎，與他年齡相仿的同儕根本沒有時間考慮結婚或生孩子，因為自己甚至都無法維持體面的生活方式。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

目前若干中國城市承諾，補貼撫養3個孩子的家庭及鼓勵買房，但能否吸引年輕人成家仍是未知。

Cynthia Liu表示，深圳和濟南等富裕城市已承諾在3年內發補貼人民幣2萬元（約新台幣9萬元）給撫養3個孩子的家庭，但只有那些打算生更多孩子的人才會嘗試申請。

她說，不想生更多孩子的婦女有本事在6個月內，輕鬆進帳高於補助款的收入；富裕城市之外的其他地區，地方政府則不提供任何補貼，於是鼓勵民眾生養的措施淪為空洞口號的紙上談兵。

Emma Li表示，她熟識的未婚女性與親友都認為，中國政府沒有提供足夠的支持說服婦女生育，雖然中國生育率將續降，但不久的將來，中國年輕人的生活品質可望改善，因為他們有更多的資源可以花在自己身上。