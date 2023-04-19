聯合國：印度人口正式超越中國　多出290萬人！登全球人口第一大國

▲聯合國數據顯示，印度人口數已超越中國。圖為印度大壺節（Kumbh Mela）慶典。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

聯合國人口基金（UNFPA）19日發布的「2023年世界人口狀況報告」顯示，印度已經成為世界上人口最多的國家，估計到今年年中，印度將比中國多出將近300萬人。此前，聯合國機構的人口專家預測，印度人口將在4月超越中國成為全球人口第一大國，但並未進一步說明具體日期。

根據路透社報導，這份聯合國最新公布的人口數據估計，印度人口為14億2860萬人，而中國則為14億2570萬人，兩國相差約290萬。而美國則以3.4億人口列在第三位，遠不及中印。報告指出，這些數據反映了2023年2月前的資訊。

據印度斯坦時報報導，當被問到印度人口目前是否已經超越中國時，UNFPA媒體與危機溝通顧問潔芙瑞斯（Anna Jefferys）在電子郵件中回應，「是的，儘管目前尚不清楚發生的確切時間，而且由於各國人口數據蒐集時間略有不同，很難直接進行比較。」

聯合國人口官員先前曾表示，由於印度和中國人口數據存在「不確定性」，尤其是印度上一次人口普查已經是2011年所進行，最近一次普查又因新冠疫情而被推延，因此無法確定印度人口正式超越中國的具體日期。

潔芙瑞斯向印度斯坦時報說，「我們能確認的是，中國人口在去年達到巔峰後開始下滑，而印度人口仍在增加，但人口增長率自1980年以來持續下降中。」UNFPA報告稱，印度0到14歲人口占比為25%；介於15到64歲則有68%；至於65歲以上老年人口僅占7%，中國的相應占比則為17%、69%和14%，意味著中國65歲以上老年人口將近2億。

彭博社報導，作為亞洲第三大經濟體的印度擁有全球將近五分之一的人口數，比歐洲、非洲或美洲的總人口還多，到2050年為止，印度人口將增加至16億6800萬人，而中國人口則將減少為13億1700萬人左右，且差距可能將持續擴大。

據本站先前報導，成為人口第一大國不僅是個頭銜，還將影響社會與經濟，對印度而言，這代表國家有不斷增長的勞動力能刺激經濟活動；中國同時面臨能夠贍養老年人口的適齡勞動力人口減少的情況。阿聯酋的哈利法大學（Khalifa University）教授吉特爾巴斯騰（Stuart Gietel-Basten）說，從心理上說，這對中國來說將是艱難時刻，尤其考慮到中印競爭，「接力棒交給印度，將是人類歷史上的重大轉折。」