基泰稱要退居二線！北市府痛批「說謊不打草稿」　要馮先勉停止卸責

記者袁茵／台北報導

基泰建設總經理馮先勉答應台北市副市長李四川，要提撥1億元放在台北市法務局指定的帳戶進行信託，但台北市法務局長連堂凱11日爆料基泰未將錢匯進來，而馮先勉卻說一早就把錢匯入指定帳戶並且信託。台北市政府發言人殷瑋痛批，基泰說謊不打草稿，自己打錢轉給自己，而且還稱市府要基泰退居二線等言論，痛批基泰應該停止推卸責任。

▲基泰總經理馮先勉。（圖／記者李毓康攝，下同）

大直受災戶11日晚間與基泰建設代表面對面舉行會談，面對馮先勉聲稱「市府所有要求，基泰都做了」、「一早就把錢匯入指定帳戶並且信託」等言論，殷瑋11日晚間回應，「說謊不打草稿，自己把錢轉給自己，就完成救災與安置工作了嗎？這種欺騙受災戶的行為，如何禁得起社會的檢驗？」

殷瑋質問，基泰在重大訊息記者會上重申的3項承諾做了嗎？光是第一項承諾，「把錢匯入市府法務局指定的帳戶之中」就沒做到，為何在市府已經具體提供指定帳戶的情況下，卻遲遲不見匯款？基泰竟然謊稱「一早就把錢匯入指定帳戶」，但基泰自己出示的匯入帳戶證據上，清楚寫著戶名是「基泰建設股份有限公司」，這種自己把錢轉給自己、還理直氣壯的做法，到底把所有受災戶的權益置於何地？

對於北市府提出第二波假扣押，基泰指稱「他們目的不是在解決問題，而是製造問題」。殷瑋回應，市府第一波假扣押是針對市府受損的部份，第二波假扣押是針對25戶中其中10戶住戶的重建部份，是為了受災戶的權益而進行的法律程序，既然基泰說得出這些錢是「應該給市民的錢」，那麼把這些本應交給市民的錢，先放到法院以確保市民權益，有什麼問題？

至於基泰說，市府要求基泰從12日起退居第二線，殷瑋質問，「從救災到安置，外界以『神隱』評價基泰，請基泰說明，何時上過第一線？」，對那些真正受災的住戶，撤離的住戶，以及日夜在前進指揮所、旅館不懈工作的市府基層同仁而言，情何以堪？

最後，殷瑋重申，市府的立場堅定、清楚且一致，那就是一定站在受災戶這邊，捍衛受災戶權益，基泰應該停止推卸責任，負起該負的責任。

▼柳采葳比對台北市法務局指定的帳戶，戶名寫有「台北市政府都市發展局0908基泰大直工安意外救災修復安置專戶」，但基泰轉入的戶名卻是「基泰建設股份有限公司」帳戶。（圖／台北市議員柳采葳提供）