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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大直25受災戶「明有機會返家領物品」　特搜隊陪同「限時進屋」

記者袁茵／台北報導

基泰建設新建案「基泰大直」因為施工不慎，日前造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，而10日晚間開放除了94巷1弄單號、也就是坍塌最嚴重的25戶以外住戶返家；面對25戶嚴重受災戶何時能返家領取物品？台北市副市長李四川表示，目前正在從該棟2樓開窗做棧板，明天有可能會安排25戶由特搜隊陪同，限時進屋領取最重要文件、物品。

▲▼台北市副市長李四川視察台北市大直街94巷民宅房屋傾斜下陷現場。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長李四川視察台北市大直街94巷民宅房屋傾斜下陷現場。（圖／記者李毓康攝，下同）

李四川11日傍晚於大直現場受訪，針對最新進度，李四川表示，目前已經開放雙號居民可以搬回家，而自己剛剛看了一下現場狀況，針對25戶最嚴重的受災戶，目前相關人員正在從該棟建築物的2樓開窗做棧板，希望接下來可能跟公會理事長進去，看看屋內結構是否安全。

▲▼大直民宅塌陷現場示意圖。（圖／記者詹宜庭製作）

▲大直民宅塌陷現場示意圖，目前除94巷1弄1、3、5、7、9號建築物共25戶已塌陷不堪使用，其餘建築物經勘查及監測資料顯示已趨於穩定，無立即安全疑慮，開放住戶返回。（圖／記者詹宜庭製作）

李四川提及，假設該棟屋內安全，「可能我們明天就會安排這25戶，由我們特搜隊陪同，讓他們去把最重要的文件、最重要的物品，限時間進去把東西拿出來。」

此外，李四川也說，目前大直街1弄、3弄後面的瓦斯管線還沒接通，可能要到週五才能通，而自己稍早也去看進度，且因接通瓦斯管線會走過私人土地，因此拜託里長協助，讓瓦斯配置能順利完成。

▲▼台北市副市長李四川視察台北市大直街94巷民宅房屋傾斜下陷現場。（圖／記者李毓康攝）

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