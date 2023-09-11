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社會 社會焦點 保障人權

北市府第2波聲請假扣押基泰2億元　「25戶只10戶委託」原因曝

記者黃哲民／台北報導

台北市政府針對基泰建設「基泰大直」建案造成25戶鄰宅塌陷事件，密集聯繫受災戶商討後，今（11日）下午受其中10戶書面委託，向台北地院聲請第2波假扣押基泰共約2億元，代表遞狀的台北市府法務局長連堂凱並批基泰以董事長辭職為由、遲不兌現提供1億元擔保重建的承諾，呼籲北院裁定前審酌基泰至今未提出任何實質擔保，至於北市府上周六（9日）提出的第1波聲請，北院證實已有裁定並寄送雙方當事人，但法院不能公開民事保全程序的進度與結果。

▲▼台北市政府進行第二波假扣押，遞交住戶假扣押聲請狀，法務局局長連堂凱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市政府法務局長連堂凱今代表市府到台北地院第2波遞狀，替10戶受災戶聲請假扣押基泰建設共約2億元。（圖／記者屠惠剛攝）

台北市府上周六由連堂凱代表遞狀，聲請北院假扣押基泰建設6195萬餘元，內容僅限於台北市府救災、復原道路等費用，北院今（11日）周一上午分案後，據傳已做出裁定，但因假扣押屬於民事保全程序、依法不公開，只有當事雙方才能知道進度與結果，北院今下午已郵寄裁定書給雙方當事人，預計明天可送達。連堂凱今表示尚未收到裁定結果，一切以書面通知為準。

連堂凱今下午4點多代表市府和律師團到北院遞狀第2波假扣押聲請，以擔保受災戶所受損失能獲得賠償為主。連堂凱說，這波取得10戶受災戶委任，聲請假扣押基泰共約2億元，金額是請工務局協助估算原地重建加上依法須開挖地下室費用，連堂凱強調，確實沒辦法找到技師馬上算出精準數字，但今天提出的金額，絕對都是有所本

▲▼台北市政府進行第二波假扣押 遞交住戶假扣押聲請狀 法務局局長連堂凱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市政府法務局長連堂凱今代表市府到台北地院第2波遞狀，替10戶受災戶聲請假扣押基泰建設共約2億元。（圖／記者屠惠剛攝）

連堂凱說，大部分受災戶沒專業能力評估重建所需費用，市府依市長蔣萬安指示，優先維護受災市民權益，可以做的事情、第一時間趕快送出，其他15戶有的拒接電話、可能誤會是詐騙集團來電，有的因內部成員對產權有糾紛，也有的是來不及跟上第2波送件，市府會持續聯繫跟協助、盡快分批送件，且本案假扣押所需擔保金，都由市政府替住戶墊支。

連堂凱並指責基泰公司遲不兌現提供1億元擔保重建的承諾，市府今天一直聯繫基泰也提供市府專戶帳號，基泰卻推稱公司內部程序有問題、董事長陳世銘辭職了，現在沒辦法付錢。連堂凱說對此「感到非常憤怒」，如同市長蔣萬安所說「辭職不是解決問題的方式」、「因為你的辭職，導致問題更沒辦法解決」。

連堂凱呼籲北院裁定前，請審酌基泰雖對外聲稱有能力負擔重建費用、但至今沒提出任何實質的擔保，市府目前針對基泰所提兩波假扣押聲請，「內容是就我們所能做到最好狀況」，若北院有任何需要補充或說明之處，「我們都隨時配合台北地方法院的調查」。至於有無受災戶願跟基泰合建，連堂凱說這不是他負責的範圍、他也不清楚。

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