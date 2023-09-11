對比圖曝光！議員揭基泰1億元「A帳戶轉B帳戶」　痛批：想黑化北市府

▲大直受災戶對談基泰總經理馮先勉，台北市議員柳采葳受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

基泰建設總經理馮先勉答應台北市副市長李四川，要提撥1億元放在台北市法務局指定的帳戶進行信託，但台北市法務局長連堂凱11日爆料基泰未將錢匯進來，而馮先勉卻說一早就把錢匯入指定帳戶並且信託。國民黨台北市議員柳采葳拿市府指定帳戶，比對馮先勉提供的匯款單，發現根本是「基泰A帳戶匯款基泰B帳戶」。

大直受災戶11日晚間與基泰建設代表面對面舉行會談，針對市政府提出第二波假扣押，馮先勉稱，市府所有要求，「我們都做了」，甚至一早就把錢匯入指定帳戶並且信託，且這個錢也是用來救災與安置住戶的費用，如今法務局長又祭出第二波假扣押，「他們目的不是在解決問題，而是製造問題。」

▲基泰總經理馮先勉。（圖／記者李毓康攝）

但柳采葳拿出北市府指定帳戶，對比馮先勉拿出的匯款帳戶，只見兩者根本不符合。柳采葳表示，「剛剛基泰總經理說的很多都不是事實，而是刻意抹黑台北市政府！他根本沒有把1億元匯款到台北市政府的指定專戶，剛剛給大家看的是『匯款到富邦基泰自己的帳戶』，也就是基泰A帳戶匯款到基泰B帳戶。」

柳采葳說明，圖片上寫「指定給法制局」，這也只是一個手法而已，只是帳戶的「備註」形式，完全沒有任何執行效益，代表基泰想在任何時刻，都可以把這筆錢領光，北市府完全沒辦法去使用這筆錢，完完全全是沒把這筆錢匯給台北市政府。

而柳采葳也公布台北市都發局的指定帳戶，痛批馮先勉「全部都是刻意在騙住戶而已！」利用分化手法說要慰問大家，結果談的都是合建，還刻意說「這個市長一直想公辦都更」，但這就是刻意想讓大家懷疑「是不是市府公信力有問題」，所以她合理懷疑，基泰是想黑化市政府、打擊外界對市政府的公信力與信服力。

柳采葳痛批，如果基泰是要來這裡說大話，完全不能給住戶承諾，要黑化台北市政府的話，「請你告訴大家，你負了什麼責任，再來好好跟大家談！」基泰從頭到尾的話都非常荒謬，今天也完全沒有誠意解決，完全想推卸責任，想甩鍋給台北市政府。

▼柳采葳比對台北市法務局指定的帳戶，戶名寫有「台北市政府都市發展局0908基泰大直工安意外救災修復安置專戶」，但基泰轉入的戶名卻是「基泰建設股份有限公司」帳戶。（圖／台北市議員柳采葳提供）