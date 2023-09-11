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韓女教師悲憤輕生　遭兒童保護組織誣陷「虐待兒童」！曾定期捐款

▲▼南韓大田40多歲小學教師遭家長惡意霸凌後輕生，家長捧遺照痛哭。（圖／翻攝自大田日報）

▲南韓大田40多歲小學教師遭家長惡意霸凌後輕生，家長捧遺照痛哭。（圖／翻攝自大田日報）

記者羅翊宬／編譯

南韓教育界最近悲劇頻傳，大田40多歲的國小女教師被學生家長霸凌，甚至還遭對方向警局提告「虐待兒童」，因該起訴訟而飽受精神層面打擊，最近選擇輕生身亡，她生前曾長期向某兒童救助國際組織捐錢，豈料如今卻爆出該組織是導致教師輕生的罪魁禍首之一，該組織曾向警方表示，女教師涉嫌「情緒虐待」。

女教師A某2019年在大田廣域市西區某間小學擔任一年級班導師，然而班上卻有4名難以教導、品性惡劣，且在上課吼叫搗亂的學生，甚至還有學生賞同學巴掌，A師將該名學生送到校長室，然而學生家長卻因「顏面盡失」到校要求A師下跪道歉，該年12月甚至向警方提告A師涉嫌虐待兒童，同時4年來經常向校方惡意投訴A師。

儘管訴訟經歷一年多以後，A師被檢方以證據不充分為由判處「無嫌疑」，但A師卻仍因該恐龍家長飽受身心靈折磨。

根據《韓聯社》，大田教師勞組（工會）今日（11）指出，其實A師曾經從2011年定期向國際組織「救助兒童會」（Save the Children）捐款，每個月捐款額達到3萬韓元（近新台幣700元），且時間長達數年，直到A師聽聞定期援助的尼泊爾貧童搬去其他區域後，才決定停止捐款。

大田教師勞組表示，A師生前曾經向家屬表示，她認為救助兒童會在政治立場上最為中立、且無宗教色彩，因此成為她捐款援助貧困兒童的首選國際組織，沒想到當A師2019年被恐龍家長惡意提告「虐待兒童」後，卻反而遭到該組織背叛。

▲▼國際組織「救助兒童會」。（圖／翻攝自臉書）

▲國際組織「救助兒童會」目前已停止所有社群網站平台留言功能。（圖／翻攝自臉書）

救助兒童會關係人士對此強調，「2011年捐款者名單上並沒有登記A某的姓名，不過也有可能是因為捐款結束後姓名從名單上刪除、或是A某使用子女的名義捐款。」

A師今年7月曾向小學教師勞組（工會）舉報自己的教權慘遭侵害的案例，她表示當年（2019年）遭恐龍家長提告虐待兒童，在接受警方調查期間，救助兒童會曾向警方遞交調查報告意見，該組織認定A師涉嫌「情緒虐待」；對此，A師痛批該組織根本未曾待過教育現場，無法理解體會教職人員的無奈與苦衷。

眼看救助兒童會在教權維護議題上和教師處於對立面，許多定期捐款的教師立刻在社群媒體X（前身為推特）留言，表示不排除停止捐款，「居然將教師教導學生的行為視為虐待兒童、情緒虐待」、「我考慮停止捐款」、「有一種被背叛的感覺」、「我13年來捐款138次，我好想勒死我自己」。

據悉，救助兒童會去年在南韓獲得的捐款額為955億6000萬韓元。

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