南韓小學教師輕生內幕曝！恐龍家長「逼下跪道歉」　遭惡意投訴提告

▲南韓大田8日傳出一名小學教師輕生的消息，而4日是瑞二國小女教師輕生後的「四十九齋」。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來相繼傳出多名教師輕生的悲劇，盼能喚起社會對教職人員所飽受不合理對待的重視，今日（8）再傳來大田一名40多歲女教師輕生死亡的消息，死者丈夫透露她生前飽受恐龍家長惡意投訴所苦，不過之後更驚人的內幕也跟著曝光，家長曾在學校逼她下跪道歉，甚至在法院審理結束後仍不斷惡意投訴。

根據《韓聯社》，南韓大田廣域市儒城區40多歲、擁有近20年教學資歷的小學女教師A某5日在住處輕生重傷，送醫後昨日（7）晚間不治，大田教師勞動組合（工會）解釋讓A某決定輕生的事發經過，指出A某從2019年在儒城區某國小擔任班導師，沒想到卻成為教學生涯惡夢的開始。

因為在A某所任教的班級中，就有4名品性惡劣、頑皮搗蛋的壞學生，他們經常在課堂上大聲尖叫嘶吼、上課態度惡劣、欺負毆打同學、躺在學生餐廳的地板上，2019年11月26日班上一名同學毆打另名同學的臉部，在被A師送到校長室以後，卻引發該名施暴學生家長的不滿，恐龍家長更是直接殺到學校。

該名恐龍家長表示，「妳讓我們家小孩臉丟大了」，多次要求A師下跪道歉、請求原諒，該年12月甚至針對女教師A某的管教行為，直接向警方提告「（情緒）虐待兒童」，此舉帶給A某精神上的折磨，導致A某必須接受精神科治療，而A某懇請校方針對此案召開教權保護委員會，但不被校方接受。

A某只能靠其他教師同事的協助，在歷經一年多的訴訟，終於在2020年被法官認定「無嫌疑」，然而該名恐龍家長和學生仍不放過A某，只因為「不想和A師碰面」的理由，長達4年來持續不斷向校方投訴A某，向A某師家精神壓力和威脅，直到A某轉赴其他學校任教才作罷。

該校另一名教師B某是A某的同事，8日中午12時30分來到靈堂悼念時聲淚俱下，他表示A師其實是他非常敬重的前輩，「她生前是一位充滿熱忱的教育者，也是一位貼心溫暖的同事，我們是去年6月在（發生家長霸凌問題）的該校結識，在A某的舉薦之下，我也才在一周前換到這所學校任教，沒想到卻傳出晴天霹靂的消息。」

B某表示，他和A某與其他2至3名教師會定期聚會，因此曾聽聞A某訴說自己遭到學生家長霸凌的經過，「家長曾殺到學校要求她『妳給我下跪認錯』，還曾出口威脅A師『我絕對不會放過妳』，使得A師長久以來無法從痛苦解脫，而由於A師和恐龍家長住在同個社區，生活圈也有重疊，某次她們在OUTLET相遇，那名家長竟然從頭到腳惡狠狠盯著她看」。

B某拿著寫道「無法守護老師，真是對不起」字句的哀悼花圈，跌坐在地、掩面痛哭失聲。

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